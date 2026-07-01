Sin alusión a Adorni, los hermanos Milei arengaron a la tropa libertaria

En un intento de dejar atrás el escándalo que duró más de tres meses, el Presidente y la secretaria General de Presidencia presentaron a los nuevos funcionarios y agradecieron a los legisladores nacionales por su trabajo. El jefe de Estado dio una charla en dos bloques sobre economía y política.

"Karina presentó a los funcionarios nuevos" , relató, en diálogo con este medio uno de los senadores de La Libertad Avanza que participó de la reunión que inició este miércoles, pasadas las 9.30, en el Salón Héroes de Malvina de la Casa Rosada. La invitación fue cursada por la mismísima hermana del presidente a través de WhatsApp y fue dirigida a los 93 diputados y 21 senadores que conforman los bloques oficialistas. El objetivo del encuentro fue avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso.

De paso, fueron presentados oficialmente los funcionarios que asumieron tras los movimientos que se generaron con la salida de Adorni. Entre ellos Diego Santilli quien en la tarde del martes asumió formalmente la jefatura de Gabinete y retuvo el ministerio del Interior.

También hubo presentación formal para Ignacio Devitt , un viejo conocido para los diputados y senadores, ya que se desempeñaba -hasta el recambio- como secretario de Asuntos Estratégicos. En otras palabras, oficiaba de enlace entre la Casa Rosada y el Congreso. Ahora, el karinista será el número 2 de Santilli.

Además, hubo presentación del flamante equipo de comunicación . Por un lado, Adrián Ravier , el ahora exdiputado por La Pampa que en la mañana del martes debutó con su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada. También fue de la partida Fabián Fernández , que se desempeñará como secretario de Prensa. El exYPF se sumó a los equipos en reemplazo de Javier Lanari, quien fue eyectado del Gobierno tras la renuncia de Adorni.

Dicho sea de paso, pese al recambio de nombres en el área de comunicación, las restricciones para los trabajadores de la prensa fueron más estrictas que en las últimas jornadas. Hubo más vallas y personal militar para acotar la circulación de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Todo esto pese a que en la conferencia de prensa de este martes, en la que debutó el flamante vocero Adrián Ravier, los trabajadores de la prensa le hicieron llegar -una vez más- las restricciones para ejercer su trabajo.

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza. Presidencia

Qué dijeron los hermanos Milei

Los diputados y senadores fueron recibidos por la secretaria General de Presidencia, quien fue la encargada de encabezar la "reunión de trabajo". La hermana del Presidente les dedicó unas palabras a los legisladores, a los que les agradeció por su trabajo en el último tiempo.

Asimismo, Karina Milei señaló que las prioridades de La Libertad Avanza en el Congreso en la segunda parte del año serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. En el caso de Zona Fría, el texto ya tiene media sanción de Diputados, pero, en el Senado, todavía no estaban los votos garantizados.

En tanto, el Presidente dio una extensa charla en dos bloques (incluyó un breve descanso en el medio) en el que habló sobre "política y economía". Además, el jefe de Estado anunció que está trabajando con los equipos de economía y desregulación en una propuesta de proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central.

En las últimas semanas, el caso Adorni se había volcado de lleno al Congreso, donde el oficialismo dispuso distintas maniobras dilatorias para evitar que el ahora exfuncionario deba rendir cuentas ante los diputados y senadores en torno a su incremento patrimonial, que está siendo investigado por la justicia. Cuando la moción de censura quedó a un paso de concretarse, Adorni renunció finalmente a su cargo.