Tras tomarle juramento a Diego Santilli, Javier Milei asiste al brindis por la independencia de EEUU en la embajada + Agregar ámbito en









El Presidente se convertirá en el primer jefe de Estado argentino en participar de la celebración. Además, se espera que viaje a Norteamérica para participar en los festejos del 4 de julio.

Javier Milei será el primer presidente argentino en asistir a la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la embajada.

El presidente Javier Milei asistie este martes al brindis por el Día de la Independencia en la embajada de Estados Unidos. De esta manera, se convertirá en el primer mandatario argentino en decir presente en dicho evento, mientras se espera que viaje a Norteamérica para participar en los festejos del 4 de julio.

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El jefe de Estado se apersonó en la residencia de Peter Lamelas junto a otros funcionarios, luego de tomarle juramento al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli. Durante el evento, se entonarán ambos himnos, el embajador dará unas palabras y habrá un espectáculo muscial.

Según explicó el canciller Pablo Quirno, Milei decidió asistir al brindis porque, entre otras cosas, se trata del 250° aniversario de la independencia estadounidense. "Es una fecha muy especial. 250 años de independencia no se cumplen todos los años", indicó.

Por otro lado, si bien evitó confirmarlo al 100%, el ministro dio a entender que tanto él como el Presidente viajarán a Nueva York para asistir a la celebración en tierras norteamericanas. Se trataría de su viaje número 17 a dicho país.

El alineamiento de Javier Milei con Estados Unidos Desde el inicio de su gestión, Javier Milei buscó consolidar una alianza estratégica con EEUU al que definió como uno de los principales socios políticos y económicos de la Argentina. El Presidente impulsó un fuerte alineamiento con Washington en materia de política exterior, respaldó posiciones comunes en organismos internacionales y profundizó los vínculos con la administración estadounidense y con referentes del Partido Republicano, sobre todo con Donald Trump.

El acercamiento se convirtió además en uno de los ejes de la estrategia internacional del Gobierno para fortalecer la confianza de los mercados y atraer inversiones. La buena sintonía con la Casa Blanca y con distintos actores del sistema político y financiero estadounidense fue presentada por la administración libertaria como un respaldo para la estabilización económica, al tiempo que facilitó el diálogo con organismos multilaterales como el FMI y con empresas interesadas en proyectos vinculados a sectores estratégicos como la energía, la minería y la economía del conocimiento.