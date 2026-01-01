Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de 10 países para "plantarse frente al socialismo"

En un adelanto de la entrevista que el Presidente brindó a la cadena CNN, aseguró que ya trabaja en la construcción de una nuea alianza regional "anti woke". El nuevo armado dejaría afuera a Brasil.

El presidente Javier Milei aseguró estar avanzando en la conformación de un bloque regional de 10 países que, según su visión, funcionaría como una plataforma estratégica para “plantarse frente al socialismo del Siglo XXI” y otras corrientes ideológicas que considera contrarias a sus principios de libertad y mercado . El mandatario confirmó que volverá a participar del Foro Económico Mundial de Davos a fin de este mes, donde prometió dar un nuevo discurso "anti woke" .

El plan de Milei par auna alianza estratégica en la región se conoció a través de un adelanto de la entrevista que el Presidente brindó a la cadena CNN y que se dará a conocer en los próximos días.

El periodista Andrés Oppenheimer, quien entrevisto al mandatario argentino, publicó este miércoles en su cuenta de la red social X (ex Twitter) un breve video con el adelanto de la charla con Milei.

Milei explicó que, si bien aún no se le ha puesto nombre formal al proyecto , ya hay un grupo de 10 países con los que se está trabajando para consolidar esa alianza. La idea, según el Presidente, es articular una plataforma de gobiernos y dirigentes que compartan una agenda centrada en la defensa de la libertad económica, la propiedad privada y la lucha contra lo que denomina “cáncer del socialismo” y del movimiento “woke” .

En ese contexto, el presidente argentino consideró que la región “ha despertado” tras recientes procesos electorales que, a su juicio, definieron gobiernos con visiones afines.

javier milei jose antonio kast

Quiénes integrarían el nuevo bloque "anti socialismo"

Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales sobre la lista final de integrantes, desde la Casa Rosada se mencionan líderes y países que, en los últimos meses, mantuvieron acercamientos políticos con Argentina o comparten sintonía ideológica. Entre estos se mencionan José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), José Jerí (Perú), José Raúl Mulino (Panamá) y Luis Abinader (República Dominicana), entre otros.

El proyecto, en su fase preliminar, prevé la convocatoria a una cumbre de líderes afines en 2026 en territorio argentino, aunque aún no hay fecha ni sede definida para ese encuentro.

Milei aprovechó la conversación para subrayar su visión sobre el giro político de la región y diferenciarse de gobiernos con agendas distintas. En ese marco, destacó su postura crítica frente al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y afirmó que el bloque propuesto tendría un perfil que lo separa del liderazgo político de Brasil, uno de los países con mayor peso económico y político en Sudamérica.

Sintonía con Estados Unidos y el horizonte político 2026

Al referirse al contexto internacional, el mandatario también mencionó que la iniciativa se enmarca en una política exterior que busca alinearse con Estados Unidos, especialmente bajo la administración del presidente norteamericano Donald Trump, cuya influencia ha crecido en la región.

En la Casa Rosada destacan que este posible bloque de líderes regionales no solo responde a criterios ideológicos, sino que también podría traducirse en una articulación diplomática y estratégica con efectos políticos más amplios de cara a 2026 y los desafíos económicos y geopolíticos que enfrenta Argentina.