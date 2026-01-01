Javier Milei en el podio global: The Telegraph lo eligió como el segundo líder mundial más influyente + Seguir en









La distinción del reconocido medio británico surgió tras una encuesta entre sus lectores. Superó a Donald Trump que quedó en el tercer lugar, mientras que Giorgia Meloni lidera el ranking.

El presidente Javier Milei arrancó el 2026 celebrando su reconocimiento en un ranking internacional de líderes políticos que publicó el diario británico The Telegraph, en el que fue destacado entre los principales jefes de Estado del año pasado.

El medio británico, de línea conservadora, realizó una evaluación combinada entre sus corresponsales, un panel de expertos y la votación de sus lectores para identificar a los líderes mundiales más influyentes de 2025. En esa selección, Milei quedó tercero en la lista elaborada por el equipo editorial y segundo entre los líderes más votados por los lectores, solo por detrás de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Javier Milei, entre los líderes más influyentes del mundo en 2025 El ranking elaborado por The Telegraph incluyó a veinte jefes de gobierno, de los cuales cinco pasaron al listado final tras ser evaluados por criterios como transformación positiva en la economía, reformas estructurales y liderazgo ante desafíos globales. Entre esos líderes quedaron figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

En la votación de los lectores, la posición de Milei fue incluso más destacada: consiguió el segundo lugar, superando a líderes de peso como Trump y Zelensky, lo que le permitió consolidar su figura internacional frente a audiencias globales.

Milei y georgia meloni.jpeg Meloni y Milei, los dos líderes más influyentes del mundo según la encuesta de lectores de The Telegraph. Javier Milei celebró el reconocimiento en las redes El propio presidente utilizó sus redes sociales para difundir el logro acompañándolo con su frase característica “fenómeno barrial”, con la que suele responder irónicamente a quienes subestimaron su alcance político.

El canciller, Pablo Quirno, también celebró el reconocimiento, destacando que tanto Milei como Meloni fueron los únicos líderes que figuraron en el podio tanto en la votación popular como en la evaluación editorial del medio británico. El reconocimiento llega al inicio de un nuevo año en el que el Gobierno busca consolidar su agenda de reformas económicas y políticas, incluyendo debates claves en el Congreso y una nueva etapa de negociaciones con actores internacionales y socios comerciales. Si bien el ranking no necesariamente refleja indicadores objetivos de desempeño, la Casa Rosada lo interpretó como un espaldarazo simbólico para su gestión y su estilo de liderazgo.