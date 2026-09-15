Jorge Macri tiende puentes con La Libertad Avanza: destacó en EEUU la gestión de Javier Milei

El jefe de Gobierno se reunió con un alto funcionario de la administración de Donald Trump ante quien ponderó las transformaciones del libertario. Del encuentro formó parte el diputado del PRO Cristian Ritondo, quien integra la mesa de trabajo con LLA en busca de explorar un posible acuerdo electoral.

Jorge Macri continúa con su gira por Estados Unidos, destino al que arribó la semana pasada con el objetivo de estrechar lazos con el gobierno de Donald Trump y llevar la marca porteña ante potenciales inversores. Luego de reunirse con el subsecretario de Estado, este martes mantuvo un encuentro con Richard Walters, funcionario de la Casa Blanca, ante quien ponderó la gestión de Javier Milei, en un nuevo guiño hacia los libertarios. El mandatario apunta a relanzar la agenda internacional de los amarillos.

El jefe de Gobierno y presidente del PRO porteño estuvo acompañado por el diputado y titular de la filial bonaerense del partido, Cristian Ritondo. Juntos llevaron a Washington DC la agenda internacional del macrismo , con el objetivo de fortalecer los vínculos con los principales actores políticos y económicos de Estados Unidos. La delegación incluyó al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y al secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad y del PRO, Fulvio Pompeo.

En la Casa Blanca los recibió Walters, con quien dialogaron sobre el escenario político de EEUU, a menos de dos meses de las elecciones de medio término en las que Trump se jugará el equilibrio de poder en el Capitolio. También conversaron sobre los cambios que está atravesando la región y el nuevo mapa político que dejaron las últimas elecciones en países de América Latina.

Al igual que durante su encuentro con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, Macri también aprovechó para ponderar la gestión del presidente Javier Milei. Habló sobre la realidad del país y destacó "las transformaciones que está llevando adelante el Presidente Milei", dijo luego en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“La Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de consolidar un camino de estabilidad, reformas, seguridad, menos impuestos y más libertad para quienes trabajan, producen e invierten", dijo y, al igual que durante su encuentro con Landua, reiteró que el desafío "es sostenerlo, dar certidumbre y previsibilidad" para no volver al peronismo. "Desde el PRO apoyamos con convicción este nuevo rumbo, y fortalecer nuestra relación con los Estados Unidos es una parte fundamental de ese camino”, agregó.

El guiño a La Libertad Avanza (LLA) se da en el marco de las negociaciones que mantienen representantes de ambos partidos con el fin de encausar la relación política y parlamentaria a nivel nacional y de explorar un posible acuerdo que desemboque en una alianza electoral de cara a las elecciones del 2027. Ritondo forma parte de la mesa de trabajo junto a Fernando De Andreis, secretario general del PRO y mano de derecha de Mauricio Macri.

En ese marco, el jefe de Gobierno mantiene abierta la posibilidad de confluir en una lista de unidad con los libertarios en CABA, pero con su nombre al frente de la boleta ya que aspira a ratificar su mandato a través de una reelección. Los libertarios, mientras tanto, juegan a dos puntas: negocian un acuerdo, pero también cuestionan públicamente la gestión de Macri, dejando abierta la puerta a ir a por la conquista de la Ciudad.

Reunión con congresistas republicanos

La agenda del alcalde porteño no se circunscribió a los funcionarios del gobierno de Trump. También incluyó encuentros con congresistas republicanos. Por caso, conversaron con el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno; el representante republicano por Ohio, Michael Rulli, copresidente del Congressional Argentina Caucus; y la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar.

Según informaron desde CABA, las charlas estuvieron enfocadas en la relación entre ambos países, el escenario político de la región y la importancia de ampliar los canales de diálogo entre dirigentes de Argentina y EEUU.

En ese marco, Jorge Macri reafirmó la importancia de que el PRO tenga "una agenda internacional propia" y que participe activamente de las conversaciones sobre el futuro de la Argentina, la relación con Estados Unidos y los desafíos que enfrenta América Latina.

La delegación también participó de una conferencia en el Atlantic Council. Allí expusieron sobre la experiencia porteña y el rol que la Ciudad de Buenos Aires puede desempeñar en la nueva etapa de transformación que atraviesa la Argentina.

"El interés que genera hoy la Argentina en ámbitos como el Atlantic Council confirma algo que para nosotros es central: el cambio de rumbo del país ya no se percibe como algo coyuntural, sino como un proceso sostenido en el tiempo. Vinimos a contar en primera persona lo que estamos viviendo: el orden de las cuentas públicas, la apertura al mundo y la previsibilidad que le estamos dando a quien quiera venir a invertir en la Argentina”, dijo Ritondo.

Ante referentes políticos, empresariales y académicos, el jefe de Gobierno destacó que Buenos Aires es una puerta de entrada para compañías estadounidenses interesadas en la Argentina y en la región, por la concentración de talento, universidades, servicios, tecnología, finanzas, cultura y entretenimiento que tiene la Ciudad.