Lula da Silva alertó sobre los riesgos de votar a Flávio Bolsonaro y usó a la Argentina de Javier Milei como ejemplo

El presidente brasileño compartió una pieza del PT que recupera los elogios del candidato opositor y su equipo económico al mandatario argentino.

Lula compartió una pieza electoral del PT que utiliza referencias a la Argentina para cuestionar el programa económico de Flávio Bolsonaro.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compartió una pieza electoral del Partido de los Trabajadores (PT) que utiliza a la Argentina de Javier Milei para cuestionar las propuestas económicas de su rival, Flávio Bolsonaro , de cara a las elecciones presidenciales brasileñas.

El contenido fue publicado originalmente por el PT en X y luego citado por Lula desde su propia cuenta. Al compartirlo, el mandatario brasileño sumó un mensaje con el que apuntó contra la oposición: "Ya vimos esta película antes y quien perdió fue Brasil" .

La publicación recupera declaraciones de Flávio Bolsonaro y de Daniella Marques, coordinadora de su programa económico , en las que ambos destacaron aspectos de la gestión de Milei. A partir de esos elogios, el PT buscó vincular las propuestas económicas del candidato del Partido Liberal (PL) con las políticas implementadas por el Gobierno argentino.

La campaña oficialista acompañó el video con una provocación que puso el foco en la situación económica argentina: "Se ha filtrado el plan económico de la campaña de Flávio Bolsonaro. ¡En el menú: carne y huesos de burro!" . De esta manera, el partido utilizó las referencias de la oposición a Milei como parte de su estrategia electoral contra Bolsonaro.

Uno de los fragmentos elegidos por el oficialismo brasileño corresponde a Daniella Marques , encargada de coordinar el programa económico del candidato opositor. En ese pasaje, la economista presenta al jefe de Estado argentino como una referencia: "Milei es un gran ejemplo" .

La publicación también recupera declaraciones realizadas por Flávio Bolsonaro sobre la Argentina después de la llegada de Milei a la Presidencia. "Empezamos a tener esperanzas de terminar como Argentina hoy", sostuvo el candidato del PL en el fragmento incorporado al video.

A partir de esas expresiones, el PT buscó establecer una relación entre las propuestas económicas de Bolsonaro y el programa implementado por Milei. La pieza menciona, entre otros puntos, las modificaciones en la legislación laboral argentina y la evolución de los precios de los alimentos.

El PT vinculó las propuestas de Flávio Bolsonaro con distintas medidas económicas implementadas durante la gestión de Milei.

La "carne de burro", el recurso elegido por el PT para cuestionar a Bolsonaro

El elemento más provocador de la campaña aparece sobre el final del video. El PT menciona el consumo de carne de burro como una supuesta alternativa frente al precio de la carne vacuna en Argentina y utiliza esa referencia para cuestionar las consecuencias que, según su planteo electoral, podrían tener en Brasil políticas similares a las de Milei.

La pieza cierra con una pregunta dirigida a los votantes: "¿Alguien quiere comer carne de burro dentro de un año?". De esa manera, el oficialismo brasileño convierte las referencias favorables a Milei realizadas por integrantes de la campaña opositora en un argumento electoral contra el programa económico del PL.

La publicación se produce en medio de una disputa presidencial ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro. Una encuesta Quaest realizada entre el 10 y el 13 de septiembre ubicó a Lula con 36% y a Bolsonaro con 31% en una simulación de primera vuelta; en un eventual balotaje, registró 42% para Bolsonaro y 40% para Lula, una diferencia comprendida dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.