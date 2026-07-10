Tras el acto por el Día de la Independencia, Victoria Villarruel visitó un ingenio y respaldó la Ley de Biocombustibles

Tras participar de los actos por el 9 de Julio en Tucumán, la vicepresidenta visitó un ingenio azucarero, respaldó la Ley de Biocombustibles. En su estadía, dio detalles sobre una eventual candidatura en 2027.

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este jueves el Ingenio La Florida, de la Compañía Azucarera Los Balcanes, antes de regresar a Buenos Aires tras participar de las actividades oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Tucumán . La recorrida se realizó a pedido de la propia titular del Senado e incluyó una reunión con representantes del sector industrial y productivo tucumano , quienes le transmitieron su diagnóstico sobre la situación que atraviesa la agroindustria del norte del país y los principales desafíos que enfrenta la actividad.

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Del encuentro participaron, entre otros, el presidente de Los Balcanes y titular de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro; la vicepresidenta de la compañía, Catalina Lonac; la directora ejecutiva Catalina Rocchia Ferro; el director Cristian Kerstens; el gerente de Capital Humano, Juan José Maccio; autoridades de la Unión Industrial de Tucumán, del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), además de representantes gremiales y funcionarios locales.

Villarruel estuvo acompañada por integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos el director general de Asesores de la Presidencia, Mario Russo; el director de Relaciones con las Provincias, Marcelo Cinto Corteaux ; la directora general de Relaciones Internacionales, Isolina Correa Monterrubio; su secretaria privada, Guadalupe Jones; y autoridades de Ceremonial y Protocolo.

Durante la reunión, los directivos de la empresa presentaron un panorama de la industria azucarera y plantearon la necesidad de avanzar con políticas que fortalezcan la producción. Entre los temas abordados figuraron la incertidumbre por el abastecimiento de gas para la actividad durante el invierno , las dificultades que enfrentan las economías regionales y las asimetrías entre el Norte argentino y otras regiones del país.

Según detallaron desde vicepresidencia, Villarruel manifestó su disposición a mantener nuevos encuentros con los representantes de la actividad . Además, expresó su intención de impulsar el tratamiento de la Ley de Biocombustibles , una iniciativa respaldada por la agroindustria sucroalcoholera y las provincias productoras de bioetanol..

La participación de Villarruel en los actos por el Día de la Independencia

Invitada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Victoria Villarruel participó de los actos oficiales por el Día de la Independencia con una agenda separada de la del presidente Javier Milei. Ambos coincidieron únicamente en la ceremonia realizada en la Casa Histórica, mientras el resto de las actividades se desarrolló por separado.

Al término del acto, la vicepresidenta fue consultada sobre una eventual candidatura presidencial para 2027. Si bien evitó confirmar cualquier aspiración electoral, dejó una respuesta que abrió interrogantes sobre su futuro político: "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, honestidad y con profundo patriotismo", afirmó.

Milei, Villarruel, y las preguntas alrededor de 2027.

No obstante, la titular del Senado aclaró que hoy no está enfocada en una carrera electoral y sostuvo que seguirá trabajando por el país "desde donde me toque estar", sin confirmar ni descartar una candidatura.

Villarruel también respondió preguntas sobre el discurso que Milei pronunció durante el acto por el 9 de Julio, en el que habló de una "segunda independencia" y defendió el rumbo económico de su gestión.

Sin ingresar en el contenido del mensaje presidencial, tomó distancia con una breve respuesta: "Es un discurso político. Hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los argentinos".