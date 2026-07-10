Alexander Zverev venció a Arthur Fery y jugará su primera final de Wimbledon + Agregar ámbito en









El tenista alemán que vive uno de los mejores años de su carrera tenística, tendrá la cancha de llevarse el título el próximo domingo. Derrotó a Arthur Fery por 7-6, 6-2 y 6-4.

Alexander Zverev venció a Arthur Fery y jugará su primera final de Wimbledon

Alexander Zverev alcanzó este viernes en Wimbledon su quinta final de Grand Slam, la segunda de forma consecutiva, extendiendo un momento impecable de seguridad sobre la pista. El alemán, vigente campeón de Roland Garros, se impuso al invitado local Arthur Fery 7-6(0), 6-2, 6-4 para alcanzar también el partido decisivo en Londres y remarcar un mensaje en la Centre Court: a sus 29 años, en plena madurez deportiva, tiene tiempo suficiente para buscar una colección de trofeos en los grandes escenarios del calendario.

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La escalada de Zverev ha sido una demostración de hambre al más alto nivel. Hace apenas 33 días, el alemán conquistaba en Roland Garros su primera copa de Grand Slam, derribando uno de los muros mentales más grandes de su carrera. Esa adrenalina ha impulsado a un jugador dispuesto a aprovechar la inercia, capaz de convertir la esquiva hierba de Wimbledon en una alfombra para imponer sus golpes. El germano, que jamás venció más allá de la tercera ronda en Londres, es ahora un firme candidato a ocupar el trono.

"Es increíble. Este Grand Slam siempre fue el que más me costaba y ahora estoy en la final de Wimbledon", dijo Zverev, convertido en el decimotercer hombre de la Era Abierta capaz de alcanzar la final en todos los grandes. "Me siento inmensamente feliz. Estoy muy orgulloso del equipo y de todas las personas que me ayudaron. Tenemos un partido que jugar este domingo".

Ahora, claro, llegará un examen especial en el All England Club. Si Zverev desea levantar la copa dorada este domingo, deberá medir sus golpes ante jugadores que conocen a Centre Court como la palma de sus manos. El italiano Jannik Sinner, vigente campeón del torneo, o el serbio Novak Djokovic, siete veces ganador en Londres, serán el obstáculo definitivo para completar la gesta.

Por su parte, Fery sale del All England Club tras completar una actuación que ha cambiado por completo su carrera. El invitado local aseguró un salto de 78 posiciones gracias a su escalada hasta las semifinales, situándose en el No. 36 del PIF ATP Live Rankings y consagrándose como primera raqueta del tenis británico a partir de este lunes.