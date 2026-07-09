Gestos de acercamiento: Javier Milei saludó a Jorge Macri y a su bebé durante el Tedeum + Agregar ámbito en









El Presidente se acercó en dos oportunidades al jefe de Gobierno porteño durante la ceremonia en la Catedral Metropolitana y lo felicitó mientras le daba la mamadera a su hijo Vito. El gesto reafirmó la recomposición del vínculo tras el enfrentamiento político que marcó la relación entre ambos.

Javier Milei saludó a Jorge Macri durante el Tedeum y volvió a mostrar gestos de acercamiento.

El presidente Javier Milei volvió a dar este miércoles una nueva señal de acercamiento con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante el Tedeum por el Día de la Independencia celebrado en la Catedral Metropolitana. En una imagen que marcó un fuerte contraste con la tensión que ambos protagonizaron un año atrás, el mandatario se acercó a saludar al dirigente del PRO en dos oportunidades y, antes de retirarse, lo felicitó mientras le daba la mamadera a su hijo Vito.

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La escena quedó registrada en el cierre de la ceremonia. Milei se aproximó a Jorge Macri, que sostenía en brazos al bebé junto a su esposa, Belén Ludueña, lo saludó con una sonrisa y le dijo: "Felicitaciones", mientras acariciaba la cabeza del niño. La imagen fue difundida más tarde por el jefe de Gobierno en su cuenta de X.

Viva la Patria!! pic.twitter.com/6MzAINVucA — Jorge Macri (@jorgemacri) July 9, 2026 Del enfrentamiento político a la reconciliación El gesto profundizó la reconciliación entre Javier Milei y Jorge Macri, cuya relación se había roto tras la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO en las elecciones porteñas de 2025. El Presidente responsabilizó al jefe de Gobierno por el desdoblamiento de los comicios y cuestionó la incorporación del consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí, a quien calificó de "basura humana".

El punto de mayor tensión se produjo durante el Tedeum del 25 de Mayo de 2025, cuando Milei le negó el saludo a Jorge Macri al salir de la Catedral. La imagen del jefe de Gobierno con la mano extendida se viralizó y el Presidente justificó luego su decisión con un mensaje en X: "Roma no paga traidores", acompañado por nuevas críticas hacia Gutiérrez-Rubí.

La derrota del PRO en las elecciones porteñas marcó un punto de inflexión en la relación. Tras el triunfo de Manuel Adorni, Jorge Macri reconoció errores en la estrategia electoral, entre ellos el adelantamiento de los comicios, y desplazó a Gutiérrez-Rubí de su equipo de campaña.

A partir de entonces, el jefe de Gobierno evitó confrontar con la Casa Rosada y profundizó una estrategia de acercamiento al oficialismo. En paralelo, Nación y Ciudad alcanzaron acuerdos por el pago de la coparticipación mediante bonos y avanzaron con el traspaso de la Justicia laboral al ámbito porteño. El primer gesto público de distensión llegó durante el Tedeum del 25 de Mayo de este año, cuando Milei saludó con un abrazo a Jorge Macri. Este 9 de Julio, el Presidente volvió a acercarse para felicitarlo mientras alimentaba a su hijo Vito, una escena que terminó de consolidar la imagen de reconciliación entre ambos dirigentes.