Los tres umbrales clave para sostener el crecimiento, según el nuevo paper de Javier Milei y Demian Reidel + Agregar ámbito en









El Presidente y el economista publicaron un trabajo que le da marco teórico al plan económico del Gobierno libertario.

El presidente Milei junto al exfuncionario y colega, Demian Reidel.

El presidente Javier Milei y el economista Demian Reidel publicaron un paper que le da un marco teórico al programa económico oficial. El objetivo, según explicitaron, es demostrar, mediante pruebas matemáticas verificables, cuándo una economía selecciona una trayectoria de crecimiento sostenido en su Producto Bruto Interno (PBI) y cuándo, por el contrario, queda atrapada en el estancamiento o la extinción.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para los autores, el trabajo constituye una base científica para comprender los efectos de la productividad, la inversión y las regulaciones sobre el crecimiento económico de largo plazo. En ese sentido, puso el énfasis en la escala y en la importancia de que las economías superen tres umbrales clave: el "umbral de extinción", el "piso de retorno" y el "umbral de despegue".

El primero de ellos hace referencia al nivel de capital por debajo del cual una economía ya no puede generar lo suficiente para reponer el desgaste de su propio capital. El segundo determina la rentabilidad mínima para incentivar nuevas inversiones. El tercero es el límite a partir del cual, según los autores, la estrategia óptima consiste en continuar expandiendo la economía, ya que permanecer estancado deja de ser una alternativa eficiente.

La teoría económica del Gobierno: qué dos factores pueden empujar a la economía al abismo Para los libertarios existen dos factores que pueden empujar a una economía por debajo de su escala mínima: la caída en la capacidad de trabajo y la reducción de la productividad provocada por regulaciones o distorsiones económicas. En ese sentido, dicen, toda pérdida de productividad eleva el umbral mínimo necesario para que una economía pueda sostenerse.

El trabajo parte de la premisa de que el funcionamiento real de las economías modernas estaría caracterizado por rendimientos crecientes asociados a la división del trabajo, la acumulación de conocimiento y la innovación tecnológica. Esto va a contramano de la teoría de los rendimientos decrecientes en la cual se apoyaron muchos economistas reconocidos y que, a grandes rasgos, defiende la idea de que, cuanto más tenés de determinado factor (capital, trabajo, etc.), la incorporación de una unidad adicional de alguno de esos factores contribuye cada vez menos al crecimiento del producto.