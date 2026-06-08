Durante un homenaje al influyente rabino Menajem Mendel Schneerson, el Presidente vinculó los principios del libre mercado con los mandamientos bíblicos y reafirmó su cercanía con la comunidad judía. Días atrás, había advertido que “el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó”.

Javier Milei: "El capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos".

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que “ el capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos ” y sostuvo que seguir esos principios resulta fundamental para alcanzar el éxito económico y social. Lo expresó durante el “Tributo al Rebe de Lubavitch” , realizado en el Palacio Libertad con motivo del 32° aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson .

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Durante su discurso, Milei vinculó los preceptos bíblicos con su visión económica y defendió los principios del libre mercado . “El sistema que hace de la propiedad privada uno de sus pilares es el sistema que está en consonancia con la ley de Dios”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “el principio de no agresión que surge del ‘no matarás’ y el principio de apropiación originaria que surge del ‘no robarás’ es la única base posible para un orden social justo y eficiente ”.

Durante un homenaje al Rebe de Lubavitch, el Presidente vinculó los principios del libre mercado con los mandamientos bíblicos y reafirmó su cercanía con la comunidad judía.

Al desarrollar su interpretación de los Diez Mandamientos , el mandatario señaló que “ no matarás ” representa “el derecho a la vida ” y establece “el principio de no agresión en su forma más pura”. “La vida del prójimo es inviolable”, remarcó.

Además, utilizó el mandamiento “no robarás” para defender la propiedad privada y cuestionar la intervención estatal en la economía. “Sin propiedad privada no hay mercado. Si se confisca, se saca el incentivo a producir”, expresó.

Hacia el final de su exposición, Milei también hizo referencia al mandamiento “no codiciarás” y afirmó que “sin respeto por lo ajeno no hay convivencia pacífica”. En esa línea, concluyó que “si se actúa acorde a la ley del creador habrá prosperidad”.

Milei advirtió que “el antisemitismo no retrocedió, se reorganizó”

Días atrás, el Presidente encabezó el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), organismo que este año es presidido por la Argentina, y advirtió que “el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó”.

“Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA nos enorgullece profundamente. El compromiso con la lucha contra el antisemitismo es una muestra del claro compromiso con los principios morales que tiene nuestro Gobierno”, afirmó.

Asimismo, destacó la relación histórica del país con los sobrevivientes del Holocausto, aunque reconoció que también se brindó refugio a criminales de guerra nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

“Por eso, la Cancillería impulsa una iniciativa para resguardar y facilitar el acceso a archivos vinculados al Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Cada nombre y expediente abierto constituye una victoria de la verdad sobre el silencio”, sostuvo.

Finalmente, Milei alertó que “nuestra región no está inmunizada frente al odio” y consideró que combatir el antisemitismo implica “defender la moral que está en la base de nuestra civilización”.