Javier Milei profundiza su vínculo con Israel con un homenaje al Rebe de Lubavitch y actividades en Casa Rosada

El Presidente participará este lunes de un tributo en el Palacio Libertad. La agenda continuará con la recepción del ex rehén de Hamas Yosef Ohana, la presentación de cartas credenciales y un encuentro con representantes de los Juegos Macabeos, en una nueva señal de sintonía con Israel.

El presidente Javier Milei iniciará la semana con una agenda atravesada por actividades vinculadas a la comunidad judía, en lo que representa una nueva señal de acercamiento hacia Israel , una política que el mandatario convirtió en uno de los pilares de su estrategia internacional desde el inicio de su gestión.

La primera actividad tendrá lugar este lunes a las 21.30, cuando Milei participe en el Palacio Libertad de un tributo al Rebe de Lubavitch , el rabino Menachem Mendel Schneerson, una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo y una referencia habitual para el Presidente en sus discursos y manifestaciones públicas.

La agenda continuará el martes en la Casa Rosada. A las 10 está previsto que reciba a Yosef Ohana , un ex integrante de las Fuerzas de Defensa de Israel que permaneció secuestrado durante más de dos años en la Franja de Gaza tras ser capturado por Hamas. Ohana participará además del tributo al Rebe de Lubavitch en el Palacio Libertad y su recepción en la Casa Rosada es interpretada como una nueva señal de respaldo de Milei a Israel en medio de la persistente tensión en Medio Oriente .

La reunión con Ohana no es un dato menor. El israelí se convirtió en una de las víctimas emblemáticas de los secuestros perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 y su paso por Buenos Aires se produce en momentos en que el Gobierno argentino busca profundizar su alineamiento con Israel.

La agenda de Milei suma nuevos gestos hacia Israel

Una hora más tarde, el jefe de Estado encabezará la ceremonia de presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados ante la República Argentina. Se trata de uno de los actos protocolares más relevantes de la agenda diplomática presidencial, mediante el cual los representantes extranjeros formalizan el inicio de sus funciones en el país.

Posteriormente, a las 12, Milei recibirá a representantes de los Juegos Macabeos, la tradicional competencia deportiva internacional que reúne a atletas judíos de distintos países y que constituye uno de los principales eventos de la comunidad judía a nivel mundial.

La secuencia de actividades se produce en un contexto de creciente acercamiento entre la administración libertaria e Israel. Durante este año, Milei reafirmó públicamente la alianza estratégica con el gobierno israelí y avanzó en iniciativas de cooperación bilateral, además de ratificar su respaldo político al país de Medio Oriente.

En esa línea, el mandatario también impulsó los llamados Acuerdos de Isaac, un esquema de cooperación destinado a fortalecer los vínculos entre Israel, Argentina y otros países afines de América Latina, con foco en áreas como seguridad, tecnología y defensa de la democracia.