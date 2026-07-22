La Libertad Avanza prioriza la agenda económica en el Congreso: las PASO y el pánico a un "lunes negro"

Javier Milei se enfoca en la motosierra y en el ancla al dólar mientras La Libertad Avanza consigue votos para eliminar, o suspender, las PASO en el Congreso.

"De la eliminación de las PASO ni se habló". La respuesta de un integrante de la mesa política de La Libertad Avanza ante la consulta de Ámbito confirma que el Gobierno aún no cuenta los respaldos necesarios para avanzar con la reforma electoral que impulsa Javier Milei en el Congreso . Por eso la Casa Rosada se enfocará tras el receso invernal en impulsar la agenda económica con un paquete de leyes clave que incluyen las modificaciones a la inocencia fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Esas fueron las prioridades que se fijaron en el encuentro que Karina Milei, Luis "Toto" Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo, entre otros, mantuvieron el martes en Casa Rosada . La agenda económica no está desconectada de la campaña electoral para 2027 que comienza a instalarse en la cúpula del poder. Tanto el nuevo proyecto de inocencia fiscal como la reforma al BCRA apuntan a mantener el ancla cambiaria con el principal objetivo de mantener a la inflación bajo control como principal estandarte para la reelección de Javier Milei.

Con el denominado proyecto de Inocencia Fiscal II , que será enviado este jueves al Congreso para modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias, se habilita también el uso de ahorros de hasta $100 millones sin sanciones fiscales para los contribuyentes alcanzados, siempre que no superen ingresos anuales de $1.000 millones ni un patrimonio de $10.000 millones.

Es un nuevo intento del Gobierno nacional para movilizar los dólares que los argentinos tienen "bajo el colchón" ahora con el objetivo de dar certidumbre entre los contadores, quienes alertaron sobre el riesgo de perder los beneficios del régimen ante diferencias detectadas por ARCA en las declaraciones juradas. Para atender esos planteos, el Gobierno propondrá eliminar los topes actualmente vigentes y permitir que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas para corregir inconsistencias sin quedar excluidos del régimen.

En cuanto a la reforma de la carta orgánica del BCRA, Milei estará a cargo de la presentación de la iniciativa la semana que viene. Aun está en análisis el formato de ese evento que podría ser transmitido por cadena nacional. La Casa Rosada buscará prohibir que la autoridad monetaria pueda financiar al Tesoro y dará marcha atrás con los cambios introducidos durante el kirchnerismo bajo la gestión de Mercedes Marco del Pontífice con el objetivo de priorizar la función del Banco Central exclusivamente en preservar el valor de la moneda.

Equilibrio fiscal, política monetaria y el fin de la emisión se convertirán asimismo en ejes de la campaña de La Libertad Avanza para intentar blindar la reelección de Milei de cara a las elecciones del próximo año. La semana pasada, el Presidente reunió a sus diputados y senadores nacionales en Casa Rosada para ofrecerles una "masterclass" sobre esa medida que incluyó una pizarra blanca con definiciones sobre política económica. Una seña de la importancia que el gobierno nacional le asigna a una iniciativa parlamentaria que tendrá centralidad en cuanto a su tratamiento legislativo.

Las PASO y el "lunes negro" 2019

Incluso la eliminación de las PASO oculta un componente económico que perturba a la Casa Rosada mas allá del costo de fiscal de su implementación. Las primarias, que históricamente desde su implementación funcionan como una virtual primera vuelta electoral, podrían tener efectos cambiarios indeseados para La Libertad Avanza en el caso de un resultado adverso. El fenómeno lo padeció Mauricio Macri en 2019 cuando, al caer derrotado frente al peronismo en las PASO, sufrió una corrida cambiaria antes de la elección general que terminó de sepultar las chances de su reelección.

La sorprendente ventaja que Alberto Fernández obtuvo sobre Macri en las primarias disparó una crisis financiera que en la City se recuerda como el lunes negro del 12 de agosto de 2019 que provocó además una ola de retiro de los depósitos, cambio de ministro de Economía y el regreso de los controles cambiarios. Todo con encuestas que en la previa le daban ventaja a Macri frente al peronismo para lograr su reelección. Con ese antecedente aun fresco es que los Milei apuntan a eliminar las PASO para no anticipar una posible corrida cambiaria que les complique la campaña.

El voto cruzado de Javier Milei

En la misma lógica electoral se inscribe el operativo de seducción a los gobernadores. Desde el escenario de habilitar colectoras para que sean candidatos colgados de la boleta de La Libertad Avanza hasta la posibilidad de que la Casa Rosada no les plante competidores en sus territorios. Frente a un escenario de elecciones desdobladas y anticipadas de los mandatarios locales, lo último que necesita Javier Milei es llegar a las presidenciales de octubre con una seguidilla previa de derrotas en las provincias.

Los gobernadores sufren el denominado voto cruzado. Sus electorados los votan a nivel local pero en la categoría nacional, al menos en 2025, apoyaron a las listas de La Libertad Avanza. Con más del 40% de los votos, el oficialismo se impuso en 15 de las 24 provincias que elegían a sus representantes para la Cámara de Diputados de la Nación y en 6 de las 8 que además votaban senadores nacionales.