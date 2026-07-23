Senado: Patricia Bullrich promete un segundo semestre "intenso"

Mientras el Congreso se mantiene paralizado por las vacaciones de invierno, la jefa del bloque oficialista sigue trabajando, con la mira puesta en los primeros días de agosto. Tras el fracaso de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la porteña rediseña la agenda y redefine prioridades.

El Senado se prepara para un segundo semestre intenso . Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza, rediseñó el esquema de cara a la segunda parte del año y fijó prioridades para los primeros días de agosto, cuando el Congreso reanude la actividad, post receso invernal. La ley de Propiedad Privada y la reforma política serán los principales desafíos para el gobierno de Javier Milei, junto con los cambios al régimen Zona Fría .

El palacio del Congreso permanece prácticamente vacío. Son pocos los diputados y senadores que caminan los pasillos en medio del receso invernal. Una de ellas es Bullrich. Mientras el grueso de los legisladores vacacionan, la exministra se reunió con la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, para limar asperezas luego del encontronazo público entre ambas, a raíz de la filtración de una conversación que tuvieron vía WhatsApp, en la previa a la última sesión .

En esa conversación, que se difundió en distintos medios, la vice planteaba no abrir el recinto, y permitir que los senadores festejaran el triunfo de la Scaloneta frente a Inglaterra. En cambio, Bullrich quería avanzar con el debate. Se impuso la segunda, aunque el debate terminó con sabor a poco: la ley de Propiedad privada volvió a fracasar por falta de acuerdo .

Así las cosas, este martes, Bullrich se arrimó al despachó de Villarruel . En un encuentro cara a cara que no duró más de 20 minutos, acordaron que las diferencias personales queden de lado y no afecten el funcionamiento de la Cámara. Sobre todo cuando a ambas les espera un segundo semestre “intenso”, como prometen en las filas bullrichistas.

Es que, además de poner paños fríos tras la pelea con la vice, la exministra rediseñó el calendario para los primeros días de agosto y fijó sus prioridades .

Para empezar, Bullrich debió repensar el calendario que tenía previsto para agosto luego del fracaso en la última sesión. Cuando la libertaria vio que los votos para avanzar con la ley de Propiedad privada no estaban del todo garantizados (y para colmo había diferencias entre lo acordado con los aliados en el Senado y la postura del ministro impulsor de la ley, Federico Strurzenegger), la porteña llamó a un cuarto intermedio. El debate se reanudará el 6 de agosto.

Para ese día, ya estaba prevista (y hasta acordada en Labor Parlamentaria) una sesión con la ley Hojarasca, también de Sturzenegger, como plato fuerte. A ese tema se le sumaría el proyecto que agrava las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género, impulsado por la radical Carolina Losada.

A raíz del cuarto intermedio, esa sesión pasaría para el 13 de agosto. Y hay chances de que el texto de Losada –que despierta fuertes críticas, pese a los cambios que recibió– se posponga hasta nuevo aviso. Al parecer, la libertaria no quiere llevar al recinto temas que podrían empantanar la sesión.

En cambio, Bullrich tiene en mente reactivar el debate en comisión para dictaminar los cambios a la ley de Salud Mental, para, entre otros ítems, flexibilizar las internaciones involuntarias. Luego de varias reuniones informativas, el tratamiento de este proyecto se vio interrumpido. Aunque, según pudo saber Ámbito, en los últimos días hubo novedades. “La ley está encaminada”, aseguraron en el bullrichismo. El oficialismo habría aceptado las propuestas hechas por los aliados y así, el tema se podría acelerar y quedar listo para ser llevado al recinto ese mismo 13 de agosto.

En esa sesión también se debatirían los pliegos judiciales que se tratarán en la comisión de Acuerdos el 4 y 5 de agosto.

Bullrich acelera el Súper RIGI y Zona Fría

El Senado también tiene dos textos pendientes, que ya cuentan con la aprobación de Diputados. Por un lado el Súper RIGI, la gran apuesta de Milei para atraer inversiones. Según fuentes parlamentarias, este tema comenzaría a ser tratado en comisión durante la primera semana de agosto. Es probable que el debate demande más de un encuentro antes de pasar a la firma del dictamen y que el tema quede listo para ser llevado al recinto.

El otro tema –que está más complicado para los libertarios en el Senado– es la media sanción del proyecto que acota el régimen Zona Fría. Por caso, los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza) así como Maximiliano Abad (Buenos Aires) se diferenciarían de sus pares en Diputados, que sí acompañaron la ley. ¿El motivo? El texto acota los subsidios al gas en localidades de las provincias que ellos representan.

Tras el fracaso de Propiedad privada, habrá cambios en el calendario acordado con aliados. Senado

Si bien es probable que el tema también comience a tratarse en comisión durante la primera quincena de agosto (no está tan claro como Súper RIGI), las negociaciones para reunir los votos -según fuentes del Senado- quedarían en manos de la Rosada. Allí, será el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el que deberá negociar con los gobernadores e intentar equiparar los votos de senadores provenientes del sur –que rechazan los cambios al régimen– con algunos del norte.

La intensidad en el Senado se extenderá hasta fin de año, como prometen en el bullrichismo, porque a todos estos proyectos hay que sumarle la reforma política, que es la prioridad para la hermana del presidente, Karina Milei, quien apuesta a que el año que viene no haya PASO en las elecciones presidenciales. El asunto es que, para ese ítem, los votos aun no están. Y se barajan alternativas para traccionar votos. Por caso, la suspensión (en lugar de eliminación) de las primarias así como también la incorporación de la listas colectoras para traccionar votos.

A este proyecto –que será todo un desafío para Bullrich y Santilli– hay que sumarle los que ingresarán por Diputados en los próximos días, pero que luego serán girados al Senado para su sanción definitiva. Entre ellos, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que anunció el ministro de Economía Luis Caputo en las últimas horas, así como también el nuevo paquete desregulador de Sturzenegger.

De yapa, resta que Milei envíe el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, que presentaría él mismo por cadena nacional, y el Presupuesto 2027, que el Ejecutivo tiene tiempo a enviar a Diputados hasta el 15 de septiembre.