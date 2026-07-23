Invitan a Victoria Villarruel a La Rural y vuelve la tensión con Javier Milei

Victoria Villarruel fue invitada al acto centrar de La Rural de este domingo donde podría volver a cruzarse con Javier Milei en medio de la guerra fría que mantiene con su compañero de formula y el Gabinete. La vicepresidente es sistemática marginada por la Casa Rosada de cualquier actividad oficial y viene de criticar la postura oficIal en relación al reclamo de soberanía por las Islas Malvinas.

Milei viajará este viernes a San Pablo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por su hermana Karina para reunirse con Flavio Bolsonaro, candidato a la presidencia de ese país y competidor directo de Lula Da Silva. Pero a su regreso, estará presente en el tradicional acto de La Rural donde ofrecerá un discurso ante la mesa de enlace y los principales referentes del sector agropecuario .

Por protocolo, y a pesar de que el año pasado no asistió, las autoridades de la entidad rural volvieron a invitar a Villarruel quien aún no confirmó su presencia y vuelva a jugar al misterio. Es el mismo modus operandi que adoptó en la celebración del Dia de la Bandera en Rosario donde el gobernador Maximiliano Pullaro debió ubicarla entre sus funcionarios provinciales para no incomodar a Milei ni al Gabinete. Lo mismo ocurrió en la vigilia por el Dia de la Independencia en Tucumán donde Osvaldo Jaldo debió montar un operativo especial para recibir a la vice.

El Gobierno viene ensayando una política de acercamiento al campo a través de la baja de retenciones . Del acto de inauguración de la exposición rural la semana pasada participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri ; el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino ; y el presidente de La Rural S.A., Raúl Etchebehere , entre otras autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector agropecuario.

Durante la ceremonia, Santilli destacó el rol del campo en la recuperación económica y aseguró que "la Argentina se ha puesto en marcha" . "Estoy aquí para primero felicitarlos y agradecerles por esta 138° exposición. Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y nuestra agroindustria; son los que saben qué es competir, lo que es la productividad", afirmó. El funcionario sostuvo que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei , el Gobierno avanzó en medidas destinadas a aliviar la carga sobre el sector productivo. "Desde el día uno, el Presidente Javier Milei viene sacándole la pata de arriba a la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días", expresó.

En ese marco, recordó que este año finalizará la reducción de dos puntos porcentuales en los derechos de exportación para el trigo y la cebada. Además, aseguró que en 2026 la presión tributaria representará el 26,7% del Producto Bruto Interno, por debajo del 32,6% registrado al comienzo de la actual administración.

Crítica a Javier Milei

La compañera de fórmula de Milei salió la semana pasada a diferenciarse abiertamente de la postura del Gobierno que, a través de Alejandra Monteoliva, había emparentado el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas a un mensaje político o una provocación que no podría estar presente dentro del estadio de Atlanta donde se la Selección nacional derrotó a Inglaterra para convertirse en finalista del Mundial de la FIFA.

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", hacia sido el posteo del martes de la semana pasada por la noche de Villarruel en redes sociales.

En abril del 2025, en un nuevo aniversario de la guerra, Javier Milei desconoció el reclamo histórico de la soberanía argentina sobre las Islas, sostenido ante Naciones Unidas desde 1965 y, por cadena nacional, avaló la posición inglesa del supuesto derecho a la autodeterminación de los kelpers. En aquel discurso en el cenotafio de la Plaza San Martín, el Presidente aseguró que "cuando la Argentina sea una potencia", los "malvinenses decidan votarnos con los pies" y "prefieran ser argentinos sin que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo".