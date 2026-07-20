Javier Milei elogió a la Selección argentina: "Es el grupo más importante de la historia argentina"

El Presidente destacó el desempeño de la Selección argentina en el Mundial 2026, pese a la derrota ante España en la final. Elogió a Lionel Messi y Lionel Scaloni, y destacó el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Ciudad para recibir a los jugadores y al cuerpo técnico.

El presidente Javier Milei elogió este domingo a la Selección argentina tras la obtención del subcampeonato en el Mundial 2026 y afirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni "es el más importante de la historia argentina". Además, destacó los valores que transmite el plantel dentro y fuera de la cancha y consideró que sus jugadores son "dignos de un homenaje" por su desempeño en los últimos años.

"Uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. En los últimos cuatro mundiales jugó tres finales, ganó un título", sostuvo Milei durante una entrevista con LN+. El mandatario remarcó que la Selección se caracteriza por combinar "mucho talento" con "mucho trabajo" y por haber mantenido "actitudes siempre mesuradas" incluso en momentos adversos durante la competencia.

Para el Presidente, el hecho de haber alcanzado la final del Mundial ya constituye un logro extraordinario. "No me parece normal o algo convencional que un equipo de cuatro mundiales llegue a tres finales y haya ganado una. Estamos frente a un grupo extraordinario" , afirmó. Asimismo, destacó la evolución histórica del seleccionado argentino al recordar que disputó siete finales en los últimos trece mundiales.

Milei también dedicó palabras especiales a Lionel Messi, a quien calificó como "el mejor jugador de todos los tiempos". "Tenemos a Messi, que es el mejor jugador de todos los tiempos, con marcas verdaderamente deslumbrantes", señaló durante la entrevista.

Sobre el capitán argentino, agregó: "Tenemos tanto para agradecer a Messi por todas las cosas maravillosas que hizo desde un campo de juego. El hincha del fútbol en general tiene que agradecerle a Messi por todo lo que hizo, los argentinos muchísimo más aún". Además, pidió respetar la decisión del rosarino de no regresar al país junto al resto del plantel luego de la derrota en la final ante España.

El mandatario también ponderó el liderazgo del entrenador Lionel Scaloni y consideró que su experiencia trasciende el ámbito deportivo. "Un director técnico que tiene una capacidad de liderazgo verdaderamente admirable. Yo sostengo que una vez que él culmine o decida terminar su carrera como director técnico, claramente hay un lugar reservado para él en las mejores universidades del mundo, en los posgrados de negocios, como alguien que puede dar clases de liderazgo", afirmó.

Por último, Milei sostuvo que los integrantes de la Selección argentina representan un modelo de superación y trabajo en equipo. "Si usted, desde el deporte, quisiera buscar un aspiracional, estos jugadores lo cumplen todos. No es que solo lo declaran, sino que lo demuestran", aseguró.

"Me parece que se han convertido en una suerte de guía de que podemos conjugar talento, trabajo y ser exitosos, y que, si nos ponemos un objetivo, podemos alcanzarlo", agregó el Presidente, quien concluyó: "Este grupo es muy inspirador".

Milei destacó el operativo conjunto para la llegada del plantel a Ezeiza

El Presidente también destacó la coordinación entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el operativo de seguridad organizado para el regreso de la Selección argentina al país tras obtener el subcampeonato del Mundial 2026. El mandatario aseguró que el trabajo conjunto fue clave para el traslado del plantel desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el predio de la AFA.

Durante una entrevista con LN+, Milei señaló que el operativo fue el resultado de un trabajo articulado entre las tres jurisdicciones. "Es un trabajo que se ha estado gestando entre el Gobierno nacional, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", afirmó, al tiempo que remarcó que todas las partes involucradas tuvieron un rol importante en la organización del recibimiento del seleccionado nacional.

Además, el Presidente valoró la colaboración institucional pese a las diferencias políticas y sostuvo que "cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo". "Hemos trabajado los tres de manera conjunta", destacó Milei, quien subrayó que la coordinación entre Nación, Provincia y Ciudad fue fundamental para garantizar el normal desarrollo del operativo que acompañó la llegada de los jugadores a Ezeiza.