Polémica en el Senado: las dietas llegarán a los $12 millones pese al rechazo de varios bloques

El incremento acumulado del 6,6% se dispara de manera automática por el mecanismo de enganche vigente en la Cámara alta desde 2024.

Los senadores entraron en receso invernal con una nueva polémica sobre sus dietas. Los trabajadores legislativos acordaron un incremento salarial acumulado del 6,6% , repartido en un 2,4% en junio, un 2,2% en julio y un 1,9% en agosto, y ese aumento arrastrará de manera automática a las dietas de los senadores hasta los 12 millones de pesos .

El salto se explica por el mecanismo de actualización automática vigente en la Cámara alta: cada vez que se ajustan los sueldos de los empleados legislativos, sube en la misma proporción el valor de los módulos que componen la remuneración de los senadores. Por ahora, no se avizora que el cuerpo busque derogar esa polémica cláusula de enganche.

La única manera de evitar el incremento es que cada legislador decida renunciar puntualmente al aumento o donar el monto de la actualización, algo que ya vienen implementando representantes de bloques como La Libertad Avanza, el PRO y la UCR .

El bloque libertario en el Senado confirmó esa postura en un comunicado: "Los legisladores de la Cámara Alta, como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos, a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o las ya establecidas previamente por el mismo Senado".

Desde la jefatura del bloque radical, que conduce Eduardo Vischi , señalaron que mantendrán el mismo criterio planteado en marzo pasado: no aceptar el aumento de las dietas.

En aquella oportunidad, Vischi había sostenido: "Esos incrementos acordados, toda vez necesarios para acompañar el esfuerzo de los trabajadores que permiten desarrollar nuestras tareas en el Congreso, entendemos que no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos".

Bloques como La Libertad Avanza, PRO y UCR optaron por donar o no aceptar el aumento, a diferencia de Diputados donde la presidencia decide. Senado

Cómo funciona el mecanismo de enganche salarial en el Senado

El acuerdo salarial fue firmado el viernes 17 de julio por los secretarios parlamentarios y los dirigentes sindicales de APL, ATE y UPCN.

Durante la firma del acta, la Asociación del Personal Legislativo (APL), que conduce Norberto Di Próspero, reclamó la creación de una comisión reguladora para revisar la situación de las categorías más bajas y cuestionó un plus económico otorgado por la presidencia de la Cámara de Diputados por fuera de la negociación paritaria oficial.

"Tenemos la obligación de hacer valer el pilar fundamental de la justicia laboral: igual remuneración por igual tarea", señaló el comunicado firmado por Di Próspero junto a Claudio Britos, de ATE, y Martín Roig, de UPCN.

La resolución que estableció el enganche entre las dietas y los aumentos de los trabajadores legislativos fue aprobada en abril de 2024.

Su impacto es automático sobre los módulos que componen la remuneración de los senadores: 2500 módulos por dieta, 1000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, a los que se suma una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo.

En Diputados, en cambio, nunca se aprobó un mecanismo similar de enganche. Allí, los porcentajes de incremento de las dietas quedan a discreción de la presidencia de la Cámara, hoy en manos de Martín Menem.

Como resultado, la dieta en bruto de los diputados nacionales asciende a siete millones de pesos, un 40% menos que la de los senadores.