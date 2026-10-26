Javier Milei reúne al Gabinete tras la victoria de Lula da Silva en Brasil + Agregar ámbito en









El Presidente encabezará con el resultado electoral de Brasil como telón de fondo. El Gobierno debate las consecuencias para la relación con Donald Trump y el escenario político local de cara a 2027.

Javier Milei reúne al Gabinete este lunes. Mariano Fuchila

Javier Milei encabezará este lunes a las 10 una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, atravesada por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El Presidente evitó felicitar públicamente al mandatario brasileño, luego de haber respaldado de manera explícita a Flávio Bolsonaro durante la campaña, y el oficialismo debate cómo interpretar el desenlace electoral y sus posibles consecuencias sobre el escenario local.

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El encuentro llega después de una elección que alteró las expectativas de La Libertad Avanza. En el Gobierno conviven distintas lecturas sobre el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Mientras algunos funcionarios consideran que el resultado puede fortalecer el vínculo directo de Milei con Donald Trump, otros advierten que la derrota del candidato de la derecha brasileña podría darle impulso al peronismo argentino de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La posición del Presidente quedó expuesta durante la campaña, cuando expresó su apoyo a Flávio Bolsonaro y cuestionó reiteradamente a Lula. El domingo, mientras seguía el desarrollo del balotaje desde la Quinta de Olivos, Milei compartió publicaciones que ponían en duda la transparencia de los comicios y denunciaban supuestas irregularidades vinculadas con la extensión del horario de votación. Tras conocerse el resultado, no publicó un saludo al presidente electo.

Javier Milei junto a Flávio Bolsonaro. La victoria de Lula entra en la agenda de Milei y abre un debate interno en el Gobierno La relación entre Buenos Aires y Brasilia ya atravesaba tensiones después de los ataques verbales de Milei contra Lula y de la decisión brasileña de reducir el nivel de representación diplomática en la Argentina. El triunfo del mandatario del PT anticipa la continuidad de un vínculo complejo entre dos gobiernos con posiciones enfrentadas sobre la economía, la integración regional y el orden internacional.

En paralelo, una parte del oficialismo considera que la derrota de Flávio Bolsonaro no necesariamente perjudica la estrategia internacional de Milei, que busca consolidar su relación con el presidente estadounidense. Otra mirada dentro del Gobierno pone el foco en la señal electoral que deja Brasil y en la posibilidad de que el resultado sea aprovechado por la oposición argentina.

En ese análisis también aparece el peso institucional que conservará la derecha brasileña. En el oficialismo destacan la representación parlamentaria del Partido Liberal y advierten que Lula deberá negociar con un Congreso en el que sus adversarios cuentan con una presencia importante. Esa composición podría limitar la capacidad del presidente brasileño para avanzar con su agenda durante el próximo mandato, pese al resultado favorable en las urnas. La reunión de Gabinete se desarrollará, además, en una semana con actividades presidenciales fuera de Buenos Aires. Milei tiene previsto viajar a Catamarca para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, y posteriormente viajar a Neuquén.