Javier Milei sobre la inseguridad: "Argentina se ha convertido en un baño de sangre"

En sus primeras palabras como Jefe de Estado, el dirigente libertario mostró preocupación sobre la inseguridad : "Nuestros desafíos no terminan solamente en el plano económico. El nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre ".

"Se acabó con el siga-siga de los delincuentes. En materia social, estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto", concluyó en relación al tópico de Seguridad.

MILEI ASUNCIÓN.jpg Javier Milei en su discurso de asunción. Ignacio Petunchi

El mensaje de Javier Milei a las organizaciones sociales: "El que corta la calle no cobra"

El nuevo presidente de la Nación también fue tajante a la hora de referirse a los piquetes y los movimientos sociales: "Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad, puesto en nuestros términos: el que corta, no cobra".

"Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos", agregó.