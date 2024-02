Javier Milei le responde a Cristina Kirchner: "El modelo que plantea es incorrecto y es la base de la decadencia en Argentina"

El presidente Javier Milei salió al cruce de la carta que publicó este miércoles la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que cuestiona el plan económico de su gobierno y propone retomar el modelo intervencionista del Estado. Al respecto, el jefe de Estado no dudó en calificar sus propuestas como "incorrectas" y afirmó que el modelo kirchnerista "es la base de la decadencia en Argentina" .

"Leí el documento que ella envió. Desde mi punto de vista ese modelo es incorrecto y es la base de la decadencia en Argentina. Para Cristina y el kirchnerismo lo que genera la inflación es la falta de dólares. Es de una precariedad conceptual grosera que la podrían haber entendido en la década del 60. Hoy ya no", dijo Milei.

Cristina Kirchner compartió desde su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter) un documento de 33 páginas en el que analizó las crisis de deuda que Argentina afrontó en los últimos 40 años, tomando como punto de partida el gobierno de Raúl Alfonsín y los efectos en la economía que dejó la dictadura cívico-militar de 1976-1983.

Javier Milei respondió las acusaciones de Cristina sobre el plan económico y la inflación

"Cuando uno ve el análisis que hace Cristina, vemos que ignora cuestiones básicas de la economía. Me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación. Es mentira. Yo nunca lo dije, porque vos podes tener déficit fiscal y no tener inflación", prosiguió el presidente. "Lo que genera inflación es la emisión monetaria, porque podes tener déficit fiscal pero si lo financias con endeudamiento no tenes problema", agregó.

Para el economista, el problema de precios "no se lo explicaron" a Cristina "o no lo entiende" porque, según su criterio, la inflación aparece "cuando el déficit fiscal es financiado con emisión monetaria y esa emisión hace que exceda la demanda, ahí surge el problema de precios".

"Si fuera cierta la hipótesis de que el déficit generase inflación, la pregunta es: ¿La deuda externa de donde salió? Salió del déficit fiscal", manifestó el presidente, respecto al incremento del endeudamiento durante el anterior gobierno de Alberto Fernández. Y añadió: "Además es falso que el gobierno de (Mauricio) Macri fue el que más endeudó a la Argentina. Fue el de Alberto Fernández".

Milei reconoció la "honestidad intelectual" de Cristina pero criticó el modelo que propone

Respecto a la carta, reconoció que la expresidenta "es intelectualmente honesta" en cuanto a los preceptos económicos que propone, pero dijo que "el problema es que adhiere a un modelo que es una porquería".

En la misiva publicada este miércoles, Cristina señala que "hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado".

En ese sentido, Milei destacó que "es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste" y consideró que "la gente lo entiende".

El presidente volvió sobre sus pasos y retomó la discusión con Cristina, a quien dijo querer "ayudarla" a entender el problema del déficit histórico que afecta al país. "De los últimos 123 años, Argentina en 113 tuvo déficit fiscal. Desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis, donde 20 tuvieron origen fiscal, donde el déficit es alto o recontra alto ¿Qué es la parte que no entiende?", se preguntó.

Para la mandataria, la inflación es un problema de falta de dólares originado por "el endeudamiento compulsivo". Al respecto, Milei se burló: "Parece que alguien se levantó un día alocado y dijo vamos a tomar deuda". Y concluyó: "Ella no entiende que es un problema de restricción de presupuesto".