La FIFA abrió una investigación por la bandera sobre Malvinas que desplegaron jugadores de la Selección argentina

Tras estar prohibido el ingreso de algún tipo de referencia al conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra de 1982, la FIFA podría tomar medidas con los jugadores que la mostraron. Además, los futbolistas que participaron de un altercado en la final también son seguidos de cerca.

Continúan las polémicas con la Selección argentina: la AFA será investigada por la bandera de las Islas Malvinas.

Luego de perder la final del Mundial 2026 ante España, la Selección argentina busca desprenderse de esa mochila de no haber conseguido el bicampeonato, pero la FIFA abrió un expediente por lo que ocurrió en las semifinales contra Inglaterra: los jugadores argentinos, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso , mostraron una bandera que decía “ Las Malvinas son argentinas ”.

Este miércoles, la Comisión Disciplinaria del ente expuso cuatro artículos distintos que la Asociación del Fútbol Argentino habría incumplido: servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva, conducta inadecuada, discriminación y agresiones racistas, y alterar el orden y la seguridad de los partidos .

En pocas palabras, los cargos por los cuales se acusa a la AFA son por canciones y gestos discriminatorios , demoras e incumplimientos en los protocolos de inicio de partido y seguridad, lanzamientos de objetos por parte del público y exhibición de mensajes inapropiados.

Hay que tener en cuenta que en la previa de este partido, cargado emocionalmente por lo ocurrido en la guerra y por los 40 años del gol de Maradona a los ingleses, el Gobierno argentino pidió explícitamente que no lleven nada referido a eso. “ No pueden ingresar banderas con contenido político. Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación ”, dijo la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva.

Ante esto, unos hinchas argentinos desafiaron la advertencia de la funcionaria y la FIFA e ingresaron al estadio una bandera que primero fue exhibida en la tribuna y luego por jugadores de la albiceleste, quienes festejaban el triunfo de 2 a 1 contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Las posibles sanciones a los jugadores

Por otro lado, la FIFA en el mismo comunicado advirtió que los jugadores involucrados en el altercado al final del encuentro contra España en la final de la Copa del Mundo podrían ser sancionados. Los futbolistas son Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, junto con Roberto Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, se vieron involucrados en un altercado con el español Dani Olmo. Además, investigan al jugador español Gavi.

Leandro Paredes contra Gavi en la final del Mundial 2026, entre Argentina y España.

En la carta abierta dice que los deportistas incumplieron ciertas normas del Código Disciplinario: agresión y conducta antideportiva. Además, todavía no hay sanciones con plazos determinados porque darán tiempo para apelar. "De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante”, finaliza el comunicado del ente.

Así comenzó la trifulca: Molina le pegó en el pecho a Rodrigo, luego de que el español le festeje en la cara; Paredes se agarró primero con Eric García y después con Gavi, a quien tiró al piso, y posteriormente llegó Thiago Almada a confrontarlos en igualdad de condiciones; por último, Roberto Ayala tuvo una disputa cara a cara con Dani Olmo.