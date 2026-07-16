Javier Milei se despegó de la controversia por Malvinas tras la victoria ante Inglaterra: "Es un partido de fútbol"

El Presidente aseguró que el archipiélago será recuperado "en el plano diplomático". Además, confirmó que la Casa Rosada estará disponible para los festejos si el plantel decide celebrar allí.

El presidente Javier Milei buscó este jueves despegar la agenda política de la euforia generada por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial y tomó distancia de la controversia surgida tras los gestos de algunos futbolistas vinculados a las Islas Malvinas luego de la victoria frente a Inglaterra. "Es un partido de fútbol" , resumió el mandatario, al insistir en que la disputa por la soberanía debe transitar exclusivamente por la vía diplomática.

Durante una entrevista radial, Milei afirmó que "la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos" y consideró que sería "miserable" intentar capitalizar políticamente un eventual campeonato del seleccionado nacional. En esa línea, sostuvo que una eventual consagración "es de los jugadores y del pueblo argentino", y no de ningún gobierno.

El Presidente reiteró además que la Casa Rosada estará disponible para recibir al plantel si los futbolistas deciden celebrar allí una eventual conquista del título, aunque aclaró que el festejo será exclusivamente de los jugadores y de la ciudadanía. Según explicó, el Gobierno garantizará que no haya protagonismo de dirigentes políticos durante una eventual celebración.

En paralelo, indicó que las distintas áreas del Ejecutivo ya trabajan en el operativo de seguridad para acompañar el regreso del seleccionado y organizar un eventual festejo multitudinario. El objetivo, señaló, es garantizar que la celebración pueda desarrollarse con normalidad y sin inconvenientes.

Consultado por la bandera de las Islas Malvinas que algunos jugadores exhibieron tras el triunfo frente a Inglaterra, Milei sostuvo que se trata de "un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y afirmó que es "perfectamente válido y lícito" que los futbolistas expresen esa posición.

La Selección argentina levantó una bandera reclamando le soberanía argentina de la Islas Malvinas.

Sin embargo, marcó diferencias entre esa manifestación y la estrategia diplomática del Estado argentino. "Es un partido de fútbol", insistió, y remarcó que la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas "se logrará en el plano diplomático con inteligencia". En ese sentido, destacó las gestiones encabezadas por la Cancillería y sostuvo que esos avances permitieron que la ONU instara al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina.

El mandatario también rechazó las críticas de quienes cuestionaron su postura sobre la causa Malvinas. Según afirmó, responde "con hechos" y aseguró que "nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos" como durante su gestión.

Ante la posibilidad de que el Gobierno británico impulse algún tipo de sanción por los gestos realizados por los futbolistas argentinos, Milei relativizó esa posibilidad y consideró que cualquier eventual consecuencia quedará circunscripta al ámbito deportivo, sin afectar el proceso diplomático que impulsa la Argentina.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente volvió a elogiar el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que la Selección representa el espíritu de un país que "nunca se da por vencido". Además, felicitó al plantel por haber alcanzado una nueva final mundialista.

Javier Milei puso LA casa Rosada a disposición de la Selección argentina. Mariano Fuchila

Respecto del impacto que genera el Mundial sobre la actividad oficial, Milei negó que el Gobierno haya detenido su agenda. Explicó que mientras se disputaba la semifinal mantuvo reuniones de trabajo junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para avanzar en distintos asuntos de gestión.

Finalmente, el mandatario se refirió a la marcha de la economía y sostuvo que el Ejecutivo continuará concentrado en reducir la inflación, impulsar el crecimiento y disminuir la pobreza. Como muestra de esa evolución, destacó que el índice de inflación del último mes fue de 1,9%, subrayó que la inflación núcleo se ubicó en 1,6% y aseguró que la tendencia seguirá descendiendo.

Javier Milei defendió el viaje del viceministro de Justicia al Mundial: "Fue con su plata y está de licencia"

El presidente Javier Milei salió a respaldar este jueves la presencia del viceministro de Justicia, Santiago Viola, en el Mundial de Estados Unidos y rechazó las críticas de la oposición por el viaje del funcionario. Según afirmó, el desplazamiento fue realizado con recursos propios y durante un período de licencia, por lo que descartó cualquier irregularidad.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que Viola "está de licencia, fue con su plata y tiene derecho a hacer lo que quiera en su tiempo libre". Además, cuestionó los cuestionamientos al funcionario y consideró que forman parte de intentos por generar polémicas alrededor del Gobierno en medio de la expectativa por la final que disputará la Selección Argentina.