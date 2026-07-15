Las reacciones del arco político tras la agónica remontada de Argentina ante Inglaterra

Referentes del oficialismo y la oposición festejaron en redes sociales la remontada por 2-1 ante Inglaterra. El Presidente aseguró que tenía “la convicción” de que la Selección ganaría el partido.

Javier Milei y dirigentes de distintos espacios políticos celebraron la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 generó una inmediata repercusión en el arco político. Luego de la victoria por 2-1 ante Inglaterra , funcionarios nacionales, gobernadores y dirigentes de distintos espacios celebraron la remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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El presidente Javier Milei publicó un mensaje eufórico en su cuenta de X apenas finalizó el encuentro: “Vamos Argentina carajo” , escribió.

Además, durante una entrevista radial posterior al partido, el mandatario reconoció que confiaba en una victoria argentina, aunque evitó afirmar que había anticipado cómo se desarrollaría el encuentro. “Tenía la convicción de que se iba a ganar el partido, pero la verdad es que no me veo haciendo pronósticos” , sostuvo Milei.

Luego, apeló al humor para justificar su cautela: “Los economistas predijeron nueve de las últimas cinco recesiones. Dios inventó el pronóstico meteorológico y después inventó a los economistas para que no se sintiera mal el pronóstico meteorológico”.

El Presidente también volvió a ratificar que la Casa Rosada está a disposición de la Selección argentina en caso de que el plantel decida celebrar allí después de la final. En ese sentido, señaló que Karina Milei ya se comunicó con Casa Militar para garantizar que no haya funcionarios políticos durante una eventual visita del equipo .

La Oficina del Presidente también difundió un mensaje institucional para celebrar el triunfo: “La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Fútbol 2026”.

La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 15, 2026

El arco político se sumó a los festejos

La vicepresidenta Victoria Villarruel destacó a los autores de los goles de la remontada. “¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, gracias Lautaro, gracias Selección Argentina por darnos una alegría más. ¡No era un partido más!”, expresó.

Villarruel también compartió un video de Giovani Lo Celso mostrando una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” dentro del campo de juego y reiteró: “No era un partido más”.

No era un partido más. https://t.co/e9xFbBFdiS — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Por su parte, la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró con un mensaje en mayúsculas: “La Argentina es enorme. Somos finalistas del mundo otra vez. Obelisco”.

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE

SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO



OTRA VEZZ



OBELISCOOOOO pic.twitter.com/mZRNUDV8nk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 15, 2026

El canciller Pablo Quirno se sumó a los festejos con una publicación breve: “Vamos Argentina de mi vida. Gracias”.

Desde la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también reaccionó a la clasificación y escribió: “Vamos campeón, a puro corazón”.

VAMOS CAMPEÓN, A PURO CORAZÓN pic.twitter.com/vr3BQHvHlz — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 15, 2026

A su vez, el excandidato presidencial Sergio Massa publicó: “Simplemente fuego sagrado. La memoria no se puede prohibir”.