Dura respuesta de Lula da Silva: calificó a los aranceles de Donald Trump como "ilegales" y anticipó que habrá represalias

Lula calificó el 15 de julio de "hito lamentable" en la relación bilateral y rechazó los aranceles argumentando que EEUU acumuló u$s424.500 millones en superávit comercial con Brasil. El gobierno brasileño anunció que activará la Ley de Reciprocidad e irá a la OMC.

Rechazo a aranceles: El gobierno de Lula calificó de "lamentable" la imposición de aranceles unilaterales de EEUU.

Un día después de que EEUU anunciara aranceles del 25% sobre productos brasileños, el gobierno de Lula respondió con un comunicado en el que expresó su rechazo a "la imposición de aranceles unilaterales contra Brasil por parte de Estados Unidos".

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En ese sentido, señaló que " el día 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y EEUU como un hito lamentable" , en relación a los aranceles del 25% sobre productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

En el comunicado publicado en la cuenta de X de Lula da Silva, aseveró que "no hay justificación para medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio gobierno norteamericano, EEUU acumuló en los últimos 15 años u$s424.500 millones en superávit de bienes y servicios con Brasil".

Adentrándose en el marco impositivo, el mandatario brasileño subrayó que en 2025, el 76% de las importaciones originarias de EE.UU. entraron en el país sin pagar impuesto de importación, y la alícuota media aplicada efectivamente sobre productos norteamericanos fue de solo el 3,1%.

En el comunicado, Lula afirmó que Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio. "A pesar de ello, nunca hemos abandonado la mesa de negociación para defender los intereses nacionales", agregó.

Foto de archivo: Donald Trump junto a Lula da Silva.

"Alegaciones infundadas"

El presidente brasileño destacó el esfuerzo diplomático del último año: su gobierno trabajó de manera continua junto a la Oficina del Representante Comercial de EEUU para cerrar las investigaciones bajo la Sección 301, aportando evidencias que, a su juicio, refutan punto por punto las acusaciones de prácticas comerciales desleales contra Brasil.

"Demostramos que son infundadas las alegaciones contra el PIX y la regulación de plataformas digitales, así como son absurdas las acusaciones sobre deforestación" señala el comunicado.

"Demostramos que son infundadas las alegaciones contra el PIX", alertó Lula.

PIX y deforestación

Lula también defendió al sistema Pix con énfasis: "El PIX es un patrimonio de nuestro pueblo y una referencia internacional de infraestructura pública digital".

Y fue más allá: "En Brasil, no renunciaremos a proteger a nuestras familias y a nuestros niños contra la codicia de un puñado de tecno-oligarcas. La libertad de expresión no es carta blanca para la criminalidad. El mundo entero sabe que, a partir de 2023, combatimos de manera incisiva los ilícitos ambientales".

"En Brasil, no renunciaremos a proteger a nuestras familias y a nuestros niños contra la codicia de un puñado de tecno-oligarcas", reforzó el presidente de Brasil.

El accionar del gobierno brasileño

El mandatario también anticipó las medidas que tomará su gobierno: "El gobierno de Brasil seguirá adoptando medidas para reducir los daños causados a la economía y a los ingresos de los brasileños. Continuaremos diversificando las asociaciones comerciales y abriendo nuevos mercados para nuestros productos, como hicimos al firmar acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y Singapur".

Además, aseguró que "mediante el Plan Brasil Soberano, mantendremos medidas de protección a los sectores afectados por aranceles ilegales e impuestos arbitrariamente por el gobierno de EE.UU., preservando empleos y la capacidad productiva nacional".

Se tensa más la relación comercial entre EEUU y Brasil.

Lula también anunció que Brasil iniciará de inmediato los trámites para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, y retomará el tema en el marco del mecanismo de solución de controversias de la OMC.

La Ley de Reciprocidad habilita al gobierno brasileño a adoptar contramedidas o represalias equivalentes frente a aranceles que considere ilegales o arbitrarios, funcionando como un instrumento de defensa comercial ante acciones unilaterales de terceros países.

"No se puede amar a Brasil solo cuando ganamos elecciones"

En el último apartado del comunicado del gobierno, Lula aseguró que "es triste constatar que el lamentable desenlace de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte del guion construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro. Son falsos patriotas que urdieron y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales."

El presidente de Brasil también criticó al hijo de Jair Bolsonaro. Estadao

Y concluyó: "No se puede amar a Brasil solo cuando ganamos elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y todas las tendencias. El gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla".