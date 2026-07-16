Malvinas después del partido: el desafío estratégico de Argentina en un Atlántico Sur cada vez más disputado

El reclamo de soberanía permanece inalterable. Lo que cambió es el contexto internacional: las islas volvieron a convertirse en una pieza relevante del tablero global y eso obliga a revisar la política exterior.

Mientras millones de argentinos celebraban la clasificación de la Selección a la final del Mundial y los jugadores levantaban una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", otro proceso avanza con mucha menos visibilidad, aunque con implicancias estratégicas de largo alcance. El Atlántico Sur vuelve a ocupar un valor estratégico que trasciende ampliamente la histórica disputa de soberanía entre Buenos Aires y Londres.

Para las principales potencias, las islas empiezan a ocupar un lugar relevante en un escenario marcado por la competencia entre Estados Unidos y China, el acceso a la Antártida, el desarrollo de nuevos proyectos energéticos y la disputa por recursos marítimos cada vez más escasos.

Ese cambio obliga a formular una pregunta que trasciende el resultado de un partido y que tanto el gobierno de Javier Milei -como quienes lo sucedan- no podrán evitar durante los próximos años: ¿qué estrategia desarrollará la Argentina para un Atlántico Sur que vuelve a convertirse en un espacio central de la geopolítica mundial?

Durante décadas, la cuestión Malvinas fue abordada principalmente como un diferendo bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. La discusión giró en torno a la soberanía, las resoluciones de Naciones Unidas y los reclamos diplomáticos. Esa dimensión continúa vigente, pero ya no alcanza para explicar lo que está ocurriendo.

El cambio comenzó a acelerarse con la decisión de avanzar definitivamente con el proyecto petrolero Sea Lion. Después de años de exploraciones y demoras, el consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum prevé comenzar a extraer petróleo en 2028 . Si ese cronograma se cumple, las Malvinas dejarán de ser únicamente un enclave estratégico para convertirse también en un productor de hidrocarburos del Atlántico Sur.

Ese factor se suma a otros procesos que están redefiniendo la región: el creciente interés por la Antártida, la expansión de las flotas pesqueras de aguas distantes, la importancia de las rutas marítimas australes y la rivalidad cada vez más intensa entre Estados Unidos y China.

Esto quiere decir que la presencia británica ya no protege únicamente un territorio cuya soberanía disputa la Argentina. También resguarda futuras instalaciones energéticas, inversiones multimillonarias y una posición privilegiada sobre uno de los espacios marítimos con mayor proyección estratégica del siglo XXI.

En ese contexto debe entenderse el reciente paso del patrullero británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina. Más allá de la controversia diplomática sobre la notificación de su tránsito, el episodio dejó al descubierto una realidad más profunda: el Reino Unido no modificó su estrategia. El buque cumplía exactamente la misión para la que fue desplegado: patrullar las islas, sostener la presencia militar británica y reafirmar el control efectivo sobre una región cuyo valor estratégico no deja de crecer.

@cesar_quezada

Sin embargo, la novedad no proviene solamente de Londres. Durante años, el Atlántico Sur ocupó un lugar secundario dentro de las prioridades estratégicas de Washington. Hoy esa situación comienza a cambiar. La competencia con China ha llevado al país del norte a prestar mayor atención a regiones que hasta hace poco permanecían en un segundo plano.

En ese escenario, el control británico de las Malvinas adquiere para Estados Unidos un valor estratégico creciente. Aunque mantiene una posición de neutralidad formal sobre la soberanía, Washington tiene pocos incentivos para alterar un status quo que consolida la presencia de su principal aliado militar en el Atlántico Sur, precisamente cuando la competencia con China obliga a reforzar la arquitectura de seguridad occidental.

Es precisamente allí donde aparece el desafío para el gobierno de Javier Milei, que desde su llegada a la Casa Rosada, redefinió el perfil internacional de la Argentina.

Su política exterior pasó a estructurarse alrededor de un alineamiento estratégico con Estados Unidos, una asociación privilegiada con Israel y una postura mucho más crítica hacia China que la sostenida por administraciones anteriores. Al mismo tiempo, el reclamo de soberanía sobre las Malvinas continúa siendo una política de Estado, respaldada por la Constitución Nacional y sostenida, con distintos matices, por todos los gobiernos desde el retorno de la democracia.

Durante años, esos dos planos convivieron sin mayores tensiones. Pero el nuevo escenario geopolítico obliga a compatibilizarlos de otra manera. El Atlántico Sur ya no es únicamente el escenario de un diferendo bilateral con el Reino Unido. Es también un espacio donde confluyen intereses energéticos, militares y estratégicos de las principales potencias.

El episodio del HMS Medway expuso esa complejidad. Mientras distintos sectores políticos reclamaban una respuesta diplomática más firme, el gobierno optó por mantener un perfil bajo y evitar una escalada con Londres. La decisión puede explicarse desde la prudencia diplomática. Sin embargo, también dejó al descubierto una cuestión de fondo: hasta el momento, la administración de Javier Milei no ha presentado una estrategia específica para el Atlántico Sur acorde con la nueva centralidad geopolítica que está adquiriendo la región.

Esa es, probablemente, la principal diferencia con el Reino Unido. El país británico lleva más de cuatro décadas ejecutando una política consistente sobre las Malvinas, independientemente de los cambios de gobierno. La Argentina, por su parte, ha alternado etapas de mayor confrontación, acercamiento o desinterés según las prioridades de cada administración. En geopolítica, esa falta de continuidad suele traducirse en una pérdida de capacidad para anticipar escenarios y defender intereses de largo plazo.

La bandera que levantaron los jugadores argentinos este miércoles en el estadio de Atlanta expresa uno de los pocos consensos que permanecen intactos en la sociedad. Pero los consensos simbólicos, por profundos que sean, no sustituyen a las estrategias.

Mientras la Argentina vuelve a mirar las Malvinas desde la memoria, las grandes potencias las observan desde el interés. La soberanía seguirá siendo el núcleo de la posición argentina. Pero, en un Atlántico Sur que vuelve a ocupar un lugar central en la geopolítica mundial, el desafío ya no consiste sólo en sostener un reclamo histórico. Consiste en construir una estrategia capaz de acompañarlo.