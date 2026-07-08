El guiño de Javier Milei a Messi y Scaloni: "Si la Selección argentina sale campeona, pongo la Casa Rosada a disposición" + Agregar ámbito en









El Presidente aseguró que habilitará la sede de Gobierno para que el plantel celebre con los hinchas si Argentina se consagra. Además, afirmó que permanecerá en la Quinta de Olivos porque considera que el protagonismo de los festejos debe ser exclusivamente de los jugadores.

Milei no quiere trasmitir a la selección argentina por la TV Pública en la Copa América

El presidente Javier Milei aseguró que la Casa Rosada estará disponible para que la Selección argentina celebre allí en caso de consagrarse campeona del Mundial 2026 y afirmó que él permanecerá en la Quinta de Olivos para evitar compartir el protagonismo con el plantel.

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"Pongo la Casa Rosada a disposición de la Selección. Yo me quedo en Olivos y convenzo a mi hermana de que no vaya a trabajar", sostuvo el mandatario. En ese marco, explicó que su intención es que la eventual celebración pertenezca exclusivamente a los jugadores y al público.

Milei habilitó la Casa Rosada para la Selección si logra ganar el Mundial 2026 Milei remarcó en declaraciones a El Observador que no considera apropiado participar de una fotografía junto al plantel encabezado por Lionel Scaloni. "No soy digno de estar en esa foto. El logro es de ellos, el mérito es de ellos y la fiesta es de ellos junto a los argentinos", afirmó. Incluso señaló que, si la Selección obtiene el título, le pedirá también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que no concurra ese día a la sede del Gobierno.

La Casa Rosada recibió a los campeones en 1986. Mariano Fuchila Durante la entrevista, el Presidente también rechazó las versiones que atribuyen los buenos resultados de Argentina a supuestas ayudas arbitrales o a factores extradeportivos. Calificó esas especulaciones como "una tontería" y descartó que su vínculo con el presidente estadounidense Donald Trump tenga alguna incidencia en el desarrollo del torneo.

Además, defendió el uso del VAR como una herramienta que redujo la discrecionalidad en las decisiones arbitrales y volvió a elogiar a Lionel Messi. Horas antes había afirmado que el capitán argentino "rompe las leyes de la naturaleza" y atribuyó las críticas que recibe a que "el odio no les permite disfrutar su talento".

La Selección argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA y se liberó de "la maldición" La Selección argentina recibió una noticia extrafutbolística que todos los cabuleros la festejan fuera de la cancha: dejó de ser la número uno del ranking FIFA. ¿Por qué sería una buena noticia? A lo largo de los años, ninguna selección que estaba en el primer puesto de dicho ranking logró ganar el Mundial 2026. Pese al agónico triunfo frente a Egipto, la Argentina cedió un puesto frente a Francia, que viene siendo el equipo más consistente de la actual Copa del Mundo y el máximo candidato a ganarla. Con esos resultados, los franceses alcanzaron 1925.86 puntos, mientras que la "Albiceleste" quedó apenas por detrás con 1925.15. Es una diferencia mínima que podría volver a modificarse en lo que resta del torneo, ya que la actualización se realiza en vivo conforme a los resultados que se van dando en la Copa del Mundo.