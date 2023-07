Para Mauricio Macri, el Gobierno de Alberto Fernández es el "peor desde la vuelta de la democracia"

"Vengo a meterme mi inyección de esperanza", dijo Macri al llegar a la Expo Rural 2023, donde ingresó acompañado por por su ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

Y agregó: "La energía del campo, las ganas, la propuesta, te das cuenta que hay gente que sigue apostando por este país".

Mauricio Macri "Tenemos un enorme futuro

El exjefe de Estado deseó que "Argentina sea un país donde todos convivamos dentro de la ley" ya que "sin ley tendremos más pobreza, más exclusión, y más jóvenes abandonando nuestro país en búsqueda de otras oportunidades".

"Soy optimista porque creo en los argentinos. Hay una claridad de entender lo que está pasando, entender definitivamente que necesitamos un cambio profundo en la Argentina. Eso me hace estar más compenetrado que nunca y apostando a que todos entendamos que tenemos que poner todo, absolutamente todo, para que Argentina sea un país donde todos convivamos dentro de la ley", planteó.

"Con la ley, tenemos un enorme futuro. Sin ley tendremos más pobreza, más exclusión, y más jóvenes abandonando nuestro país en búsqueda de otras oportunidades", manifestó Macri.

El ex mandatario no se pronunció oficialmente a favor de ninguno de los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio en particular, aunque todos sus gestos y declaraciones marcan un claro favoritismo suyo por Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta en la interna opositora.

Desembarco opositor en La Rural

Este sábado, en la inauguración de la Exposición Rural 2023, desfilaron los principales dirigentes de la oposición. Entre ellos estuvieron Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri.

En su discurso de apertura, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, advirtió que "lo único que se multiplicó en la Argentina es la pobreza".

Bullrich La Rural.jpg

"Lo único que se multiplicó en la Argentina es la pobreza: los beneficiarios de planes sociales pasaron de 100.000 en 1999 a 14 millones en 2022; se multiplicaron 140 veces", lanzó el titular de la entidad agropecuaria.

Pino se quejó de los indicadores sociales y afirmó que "mientras tanto, el dinero de los impuestos se invierte en medidas populistas, y en pagar una enorme fiesta demagógica, que destruye la cultura del trabajo".

Además, señaló que estos datos "llevan a una conclusión: está claro por qué camino no hay que ir. A los nuevos gobernantes les pedimos, no que dejen de ayudar a los necesitados, sino que lo hagan respetando su dignidad, a través de medidas económicas que creen puestos genuinos de trabajo".