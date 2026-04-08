Javier Milei recibió en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo + Seguir en









El gendarme estuvo más de 14 meses detenido en Venezuela y mantuvo su primer encuentro presencial con el Presidente desde su regreso al país. En la reunión también participaron funcionarios del Gobierno y hubo intercambio de obsequios.

Javier Milei recibió en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, que estuvo 448 días detenido en Venezuela.

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, a un mes de su regreso al país luego de haber permanecido 448 días detenido en Venezuela. Del encuentro participaron el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la senadora Patricia Bullrich y el director nacional de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.

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La reunión se extendió por poco más de una hora y giró en torno al relato del gendarme sobre el período en que estuvo privado de su libertad por el régimen de Nicolás Maduro. Según trascendió, Gallo repasó ante el mandatario parte de su experiencia durante esos más de 14 meses de cautiverio, mientras que Milei le transmitió que el Gobierno sostuvo gestiones para lograr su liberación en distintos frentes diplomáticos.

Durante el encuentro también hubo un intercambio de obsequios. El Presidente le regaló a Gallo una camiseta de la Selección argentina, un gesto con fuerte carga simbólica después de que el gendarme contara que, durante su encierro, armaba una bandera argentina con restos de jabón celeste y blanco para sentirse más cerca del país. En agradecimiento, Gallo le entregó a Milei un poncho argentino y una caja de alfajores.

milei gallo - Reunión en Casa Rosada. Se trató del primer contacto presencial entre Milei y el cabo primero desde su retorno a la Argentina, concretado el 1° de marzo. Hasta ahora, los únicos funcionarios nacionales que habían mantenido reuniones públicas con él eran Quirno y Monteoliva, quienes lo recibieron en Ezeiza, y luego volvieron a mostrarse a su lado durante una conferencia de prensa realizada en el edificio Centinela de Gendarmería.

El caso Nahuel Gallo Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su familia, acusado de terrorismo por el gobierno de Venezuela. Desde entonces permaneció privado de su libertad durante 448 días en el penal El Rodeo I, en las afueras de Caracas, en un caso que escaló rápidamente a la agenda diplomática entre la Argentina y el régimen de Nicolás Maduro. La Cancillería argentina denunció desde el inicio irregularidades en la detención y reclamó en distintas instancias internacionales por su liberación.

Su regreso al país se concretó el 1 de marzo, luego de intensas gestiones diplomáticas e institucionales que incluyeron la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino. A su arribo a Ezeiza fue recibido por funcionarios del Gobierno y su hijo y su familia. Días después, durante una conferencia de prensa en el Edificio Centinela, Gallo relató parte de las condiciones de su cautiverio y pidió no olvidar a los presos políticos que aún permanecen en Venezuela, entre ellos otros extranjeros.