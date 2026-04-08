Caso $LIBRA: el oficialismo frenó en Diputados los pedidos para citar a Karina Milei y Manuel Adorni + Seguir en









La oposición intentó incorporar sobre tablas tres proyectos vinculados a la presunta criptoestafa, pero no reunió la mayoría agravada necesaria para habilitar el debate en la Cámara baja.

Maximiliano Ferraro impulsó la moción para citar a Karina Milei y Manuel Adorni, pero el oficialismo logró bloquear su tratamiento en Diputados.

El oficialismo bloqueó este miércoles en la Cámara de Diputados el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al caso $LIBRA:, entre ellos dos iniciativas que buscaban citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que dieran explicaciones sobre su presunta participación en la trama.

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La moción fue impulsada al comienzo de la sesión especial por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que pidió apartarse del reglamento para incorporar tres expedientes al temario. Sin embargo, la propuesta no reunió la mayoría agravada necesaria para habilitar su tratamiento sobre tablas.

La oposición no consiguió abrir el debate sobre las citaciones Además de los proyectos orientados a convocar a ambos funcionarios, la oposición también intentó avanzar con otro expediente para que el presidente Javier Milei informe sobre sus llamados telefónicos y mensajes con el intermediario cripto Mauricio Novelli, así como sobre eventuales pagos que habría recibido de parte del empresario. La iniciativa tampoco prosperó.

La votación terminó con 125 votos afirmativos y 116 negativos, pero como los proyectos no contaban con dictamen de comisión, era necesario alcanzar una mayoría de tres cuartas partes de los diputados presentes.

Tras el rechazo, Ferraro aseguró que la oposición seguirá insistiendo con el tema en las próximas semanas. “Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”, afirmó.

Durante su intervención en el recinto, el legislador también cuestionó el avance judicial de la causa y apuntó contra el fiscal Eduardo Taiano. “A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa $LIBRA: en donde se ha malversado la investidura presidencial”, sostuvo. Ferraro remarcó además que, a su entender, la investigación acumula demoras injustificadas. “Hay pruebas más que evidentes, ha transcurrido un año y más de 3 meses, y no se ha hecho una sola citación a prestar declaración, ni siquiera testimonial, ni siquiera a indagatoria a personajes como Novelli, Morales o Terrones Godoy”, señaló. Y agregó que, “si el presidente no tuvo nada que ver, no hizo una sola denuncia con respecto a estos personajes”.