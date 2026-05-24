Los hermanos Winklevoss donaron u$s21 millones en Bitcoin a Trump y redoblan su apuesta por las criptomonedas

Los empresarios cripto respaldaron financieramente la campaña de Trump mientras sostienen que el creciente endeudamiento de Estados Unidos fortalece el atractivo de Bitcoin como reserva de valor.

Cameron y Tyler Winklevoss redoblaron su apuesta por Bitcoin con una millonaria donación política y un mensaje que vincula el avance de la deuda estadounidense con el futuro de las criptomonedas.

Los empresarios Cameron y Tyler Winklevoss , fundadores de la plataforma cripto Gemini , realizaron una donación de u$s21 millones en Bitcoin a un comité de acción política vinculado a la campaña de reelección de Donald Trump. El movimiento volvió a posicionar a los gemelos entre las figuras más activas del ecosistema cripto en respaldo al mandatario republicano y reforzó su discurso a favor de la principal criptomoneda del mercado.

La transferencia se conoció en paralelo con una nueva declaración pública de Cameron Winklevoss, quien vinculó directamente el crecimiento de la deuda de Estados Unidos con el atractivo de Bitcoin como activo de resguardo. A través de la red social X, el empresario afirmó que existen “39 trillones de razones para comprar Bitcoin”, en referencia a la deuda nacional estadounidense, que ya superó los u$s39 billones.

Los hermanos Winklevoss sostienen desde hace años que el límite máximo de emisión de Bitcoin —fijado en 21 millones de unidades— convierte a la criptomoneda en una alternativa frente a la expansión de deuda y emisión monetaria de los gobiernos.

Dentro de esa lógica, suelen definir a Bitcoin como una especie de “oro digital” o “oro 2.0”, al considerar que podría consolidarse como reserva global de valor en un escenario de deterioro del poder adquisitivo de las monedas tradicionales.

Cameron Winklevoss incluso llegó a proyectar en distintas oportunidades que Bitcoin podría alcanzar el millón de dólares si termina desplazando parcialmente al oro como activo refugio internacional.

trump bitcoin.jpeg Donald Trump tiene mucho que ver en el actual rally de las Criptomonedas. Pero el giro de 180º de quienes hasta ayer las denostaban -buscando no quedar atrás ni “viejos” ante sus clientes- ha sido parte del combustible de la suba.

Un mercado todavía marcado por la volatilidad

Pese al entusiasmo de algunos referentes del sector, el comportamiento reciente de Bitcoin sigue mostrando alta volatilidad. A fines del año pasado, Cameron Winklevoss había señalado que la caída del activo por debajo de los u$s90.000 representaba una oportunidad de compra antes de una nueva suba.

Sin embargo, el mercado no reaccionó como esperaba parte del ecosistema cripto y la cotización continuó corrigiendo hasta niveles cercanos a los u$s74.000.

Aun así, distintos referentes del sector continúan defendiendo la idea de que Bitcoin funciona como cobertura frente al crecimiento de la deuda pública y la pérdida de valor de las monedas fiduciarias.

El argumento cripto gana espacio entre empresarios e inversores

La postura de los Winklevoss coincide con discursos similares impulsados por figuras del mundo financiero y tecnológico como Michael Saylor, Anthony Pompliano y el conductor televisivo Jim Cramer, quienes en distintas oportunidades asociaron el crecimiento de la deuda estadounidense con la necesidad de invertir en activos de oferta limitada.

La narrativa ganó fuerza dentro de la industria cripto durante los últimos años y se apoya en una premisa central: mientras los gobiernos incrementan su endeudamiento y los bancos centrales expanden liquidez, activos escasos como Bitcoin podrían ganar atractivo entre inversores que buscan preservar valor.