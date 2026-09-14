Javier Milei reúne al Gabinete y prepara el desembarco de nuevos proyectos en el Congreso

El Presidente encabezará este lunes un encuentro con sus ministros y luego recibirá a diputados y senadores de La Libertad Avanza. La agenda oficial incluye el proyecto sobre Malvinas, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

El presidente Javier Milei arrancará este lunes una semana de intensa actividad con una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en un escenario atravesado por el próximo envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y por una agenda legislativa que tendrá al Presupuesto 2027 y la reforma electoral entre sus principales prioridades.

El encuentro está previsto para las 10 en el Salón Eva Perón y será encabezado por el mandatario. La reunión se producirá después de un fin de semana de trabajo de distintas áreas del Gobierno sobre el proyecto referido a las Islas Malvinas, cuyo articulado busca endurecer las sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos naturales en el archipiélago y sus aguas.

La iniciativa, trabajada principalmente por la Cancillería y con participación de otras áreas del Ejecutivo, incorporará sanciones para actividades vinculadas tanto con la explotación de hidrocarburos como con la pesca. El proyecto toma como antecedente la ley 26.659, sancionada en 2011, y plantea extender de manera explícita la prohibición a la zona marítima de hasta 200 millas desde las costas argentinas.

El Gobierno también pretende establecer mecanismos para facilitar el juzgamiento en ausencia de compañías y directivos extranjeros que incumplan la normativa y crear un marco para que las empresas que actualmente desarrollan actividades en las islas puedan retirarse sin quedar expuestas a las sanciones previstas. La iniciativa ingresará a la Cámara de Diputados , donde el oficialismo deberá reunir apoyos para avanzar con su tratamiento.

La cuestión Malvinas tendrá además una dimensión internacional. Milei viajará la próxima semana a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas y, en ese marco, el Gobierno no descarta que pueda producirse un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , entre el 21 y el 22 de septiembre. Uno de los temas que la Casa Rosada busca instalar en esa eventual conversación es el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

Trump viene dando señales que el Gobierno argentino interpreta como una oportunidad para profundizar la discusión internacional sobre Malvinas, aunque Washington todavía no modificó formalmente su posición histórica sobre el conflicto. Por eso, en la Casa Rosada manejan con cautela la posibilidad de una intervención estadounidense y esperan que cualquier eventual contacto entre ambos presidentes pueda contribuir al reclamo argentino.

Javier Milei reúne al Gabinete y prepara una semana de definiciones en el Congreso

Después de la reunión de Gabinete, Milei tendrá otra actividad política en Casa Rosada. A partir de las 15 recibirá a diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia parlamentaria de las próximas semanas. El encuentro tendrá como uno de sus ejes los proyectos que el oficialismo pretende impulsar en el Congreso y también incluirá una exposición presidencial sobre la situación económica y el rumbo del programa de Gobierno.

Milei reúne al Gabinete y recibe a los legisladores de La Libertad Avanza.

Entre los principales asistentes estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni; la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. También se espera la participación de la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei.

La agenda legislativa del Gobierno tendrá otro momento central este martes, cuando el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa será presentada en la Cámara de Diputados por el equipo económico y marcará el comienzo formal de una negociación que involucrará a los bloques opositores y a los gobernadores.

En paralelo, el Senado abrirá el debate en comisión sobre la reforma electoral. El oficialismo pretende avanzar con la eliminación de las PASO antes de fin de año, aunque todavía no cuenta con los votos asegurados para aprobar la iniciativa. La discusión se vincula además con las negociaciones que La Libertad Avanza mantiene con gobernadores y distintos sectores aliados de cara al armado electoral de 2027.

De esta manera, la Casa Rosada buscará esta semana coordinar tres frentes de manera simultánea: el avance parlamentario del proyecto sobre Malvinas, la discusión del Presupuesto y la reforma electoral. La estrategia oficial apunta a aprovechar el margen político disponible antes de que la dinámica electoral del año próximo termine condicionando las negociaciones en el Congreso.