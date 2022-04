¿Bitcoin o el oro? Javier Milei volvió a apuntar contra el Banco Central y propuso que los argentinos definan su moneda

Respecto a la posibilidad de dolarizar la economía argentina para resolver la inflación, el economista afirmó: "Los mismos que dicen la estupidez que no lo hicieron otros países, en el año 1813 hubieran votado entonces a favor de seguir con la esclavitud. Eso se llama falacia ad populum. Eso no es un argumento serio. Andá dándome los argumentos", increpó fiel a su estilo.

De esa manera, explicó porque Ecuador "es un éxito rotundo" en la dolarización: "Ecuador venía con una aceleración inflacionaria muy importante. Los individuos decidieron pasarse al dólar y una vez que se pasaron al dólar la inflación cayó estrepitosamente. Es el país con menor inflación en América Latina".

Sin embargo aclaró que "no tiene preferencia" por ninguna moneda en particular y que detesta "la existencia del Banco Central". En ese sentido apuntó al rol del organismo de la mano de Miguel Pesce: "El Presidente del Banco Central no quiere dar los dólares, pero él si ahorra en dólares. Guzmán no te da los dólares, pero él si ahorra en dólares. Son unos inmorales. Vos elegís la moneda que te de la gana".

"Lo más probable, a la luz de la historia, como los argentinos tienen u$s400.000 millones en el colchón es que elijan el dólar. Pero si el dólar empezara a deteriorarse, podrías pasarte al euro, al yen, a la libra, a la moneda que se te de la gana. Y si querés el Bitcoin, Bitcoin. Si querés oro, oro. A mi me da lo mismo. Y una vez que hagas eso, podés liquidar al Banco Central".