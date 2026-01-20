Jorge Macri dijo que no construirá más "viviendas gratis" en las villas de CABA: "Esa demanda es infinita"

La frase del mandatario porteño tuvo lugar en uno de los encuentros que suele encabezar con vecinos de la Ciudad. Allí, remarcó la necesidad de poner el foco de las ayudas en la clase media.

Archivo. El jefe de Gobierno adelantó que cambiará el foco de la política de viviendas en CABA.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, adelantó que la Ciudad dejará de construir viviendas en los asentamientos de emergencias y las villas y pasará a un esquema que priorice a "las personas de clase media". Las declaraciones del mandatario se dieron durante un encuentro de vecinos en el barrio de Boedo.

"Yo no voy a seguir construyendo viviendas nuevas regaladas en las villas y asentamientos. No lo voy a hacer", sentenció ante la consulta de una vecina.

En detalle, la Ciudad de Buenos Aires debate hace varios años cómo avanzar con una política de viviendas que ayude a resolver algunos de los desafíos que plantea actualmente la capital. En este contexto, el jefe de Gobierno adelantó que el foco, durante lo que resta de su gestión, estará puesto sobre las personas "de clase media".

Al ser cuestionado por algunos vecinos presentes, Jorge Macri respondió: "¿ Sabés por qué no lo voy a hacer? Porque la demanda es infinita y hay más de 800.000 personas de clase media la Ciudad de Buenos Aires que pagan eternamente alquiler y nunca se las ayudo, y laburan y han cumplido la ley".

"Ahí hay también un derecho que ha sido violado. Esa es mi visión", sentenció el responsable del gobierno porteño.

Más allá de las consultas, en el video se observa que la respuesta de Jorge Macri fue recibida con aplausos por un sector de los vecinos presentes. Sin embargo, la decisión generó ruido en las redes sociales.

Una de las primeras en expresarse fue la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, María Migliore, quién le habló al mandatario porteño a través de un mensaje de X: "Si te preocupa la clase media proponé algo concreto, gobernás hace dos años. Por otro lado, no se regaló ninguna casa y la gente sí paga servicios en los barrios urbanizados".

Otra de las fuertes críticas provino del el exministro de Cultura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, quien sentenció: “La ciudad de Buenos Aires tuvo muchos jefes de gobierno. Nunca uno tan tonto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloavelluto/status/2012216718131634283?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2012216718131634283%7Ctwgr%5Ed0148088035bc5ff2c852d138c9e751bcb1f61cc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fjorge-macri-aseguro-que-no-construira-mas-viviendas-gratis-en-las-villas-de-la-ciudad-nid18012026%2F&partner=&hide_thread=false La ciudad de Buenos Aires tuvo muchos jefes de gobierno.

Nunca uno tan tonto. https://t.co/uWb1u9sDbS — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) January 16, 2026

CABA recuperó el predio de "La Casona", tomado hace más de 16 años en Puerto Madero

El Gobierno porteño avanzó este lunes con la recuperación del predio conocido como “La Casona”, una antigua edificación ubicada en la intersección de la avenida De los Italianos y Manuela Sáenz, en Costanera Sur, que permanecía ocupada desde hacía más de 16 años. El terreno es de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo se desarrolló en el ámbito de la Comuna 1 y contó con la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con equipos del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Red de Atención.

Según informaron fuentes oficiales, durante los años de ocupación el lugar fue ampliado de manera informal, con la incorporación de ambientes precarios y salones que funcionaban como parrillas. Vecinos de la zona habían denunciado reiteradamente la venta de drogas y alcohol, además de ruidos molestos durante la noche. También se utilizaba el predio como depósito de mercadería destinada a la venta en el parque.

Tras el procedimiento, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, remarcó el cambio de criterio de la actual gestión frente a este tipo de situaciones. “En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Y con posturas complacientes, se perjudicaba a los vecinos. Esa época se acabó”, afirmó. En esa línea, agregó: “Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defenderla. Nunca vamos a justificar la ilegalidad. En esta Ciudad, el espacio público es de los vecinos y la propiedad privada se respeta”.