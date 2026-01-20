Prime Video golpeó a la competencia con un k-drama que se volvió en el favorito de millones

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas de streaming más importantes para los amantes de los k-drama, y con series como “Perdidamente enamorada” ha logrado captar la atención de millones de espectadores. Esta ficción coreana no solo se destacó por su mezcla de romance y fantasía, sino también por convertirse en un fenómeno entre los fanáticos del género.
La propuesta ha marcado diferencia frente a otras producciones del momento, combinando elementos sobrenaturales con una historia de amor intensa que se actualiza semanalmente en la plataforma. La presencia de protagonistas conocidos en el circuito del drama coreano sumó atractivo, impulsando la recepción positiva entre audiencias juveniles y adultas por igual.
De qué trata Perdidamente enamorada, la serie furor de Prime Video
“Perdidamente enamorada” sigue la vida de Park Sung Ah, una estudiante con un secreto: de noche trabaja como chamana, conectando con fuerzas sobrenaturales. Su rutina cambia radicalmente cuando se cruza con Bae Gyeon Woo, un joven al que identifica como alguien destinado a morir pronto.
La sorpresa aumenta cuando descubre que ese mismo chico se convierte, al día siguiente, en su nuevo compañero de clase. Decidida a cambiar ese destino trágico, Sung Ah se embarca en una misión que mezcla romance, dilemas sobrenaturales y emociones intensas, atrapando tanto a nuevos espectadores como a veteranos del género k-drama.
Prime Video: tráiler de Perdidamente enamorada
Prime Video: elenco de Perdidamente enamorada
- Cho Yi Hyun (Park Sung Ah)
- Choo Yeong Woo (Bae Gyeon Woo)
- Choo Ja Hyun (Yeom Hwa)
- Cha Kang Yoon (Pyo Ji Ho)
- Kim Seong Jeong (Kim Jin Woong)
