Pablo Quirno recibió al Nuncio Apostólico antes de su partida a Albania

El canciller recibió al representante de la Santa Sede, destacó el balance del trabajo conjunto y reafirmó el buen estado de la relación diplomática entre la Argentina y el Vaticano.

El canciller Pablo Quirno recibió este lunes al Nuncio Apostólico , monseñor Miroslaw Adamczyk , en un encuentro de despedida previo al final de su misión en el país, ya que el diplomático continuará su labor en Albania . El funcionario argentino destacó el balance positivo del vínculo bilateral con el Vaticano y el clima de cooperación sostenido en los últimos años.

Tras la reunión, Quirno señaló en su cuenta de X que ambos coincidieron en “ el balance positivo del trabajo conjunto realizado durante estos años ” y reafirmaron “ el excelente estado de la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede ”.

El canciller también expresó su reconocimiento personal al diplomático del Vaticano: “ Le agradecí su labor como Nuncio Apostólico y como Decano del Cuerpo Diplomático en la Argentina y le deseé éxitos en su nuevo destino en Albania ”.

Hoy recibí al Nuncio Apostólico, Mons. Mirosaw Adamczyk. Coincidimos en el balance positivo del trabajo conjunto realizado durante estos años y reafirmamos el excelente estado de la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede. También le agradecí su labor como… pic.twitter.com/OXHrnrhHGF

La despedida se produce luego de que el Papa León XIV designara días atrás a Adamczyk como nuevo Nuncio Apostólico en Albania , cargo que asumirá tras haber representado a la Santa Sede en la Argentina desde 2020 , período marcado por una relación institucional fluida entre ambas partes.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Pablo Quirno , para analizar el operativo llevado a cabo en Venezuela el pasado 3 de enero para detener al exgobernante venezolano Nicolás Maduro.

Según informó la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado, la conversación se centró en el alcance de la acción focalizada y en el impacto que este tipo de medidas tiene sobre la seguridad regional.

Durante el intercambio, Rubio agradeció especialmente a Quirno la cooperación sostenida de la Argentina en el combate contra el narcoterrorismo y en las iniciativas destinadas a reforzar la seguridad en América Latina. Desde Washington subrayaron la importancia del trabajo conjunto entre ambos países para enfrentar amenazas transnacionales y promover la estabilidad regional.

El contacto entre ambos funcionarios se inscribe en un contexto de mayor coordinación entre Estados Unidos y gobiernos aliados de la región, en momentos en que la situación en Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática y de seguridad hemisférica.