Así es el formato del Torneo Apertura 2026: todo lo que hay que saber

Estos días comenzará una nueva edición del campeonato de la Liga Profesional con una jornada llena de actividad. Conocé todos los detalles.

Así es el formato del Torneo Apertura y cuándo comienza

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este jueves, en una jornada llena de actividad que contará con cinco partidos.

En medio del caos de certámenes que dispuso la Asociación del Fútbol Argentino, el Apertura mantendrá el formato con respecto a 2025.

El torneo consistirá en dos zonas de 15 equipos cada una, de las cuales clasificarán los mejores ocho a los octavos de final luego de 16 fechas. Cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su grupo, mientras que también se jugará un partido correspondiente al interzonal y otro de clásico.

A partir de los octavos de final, los encuentros serán de eliminación directa en el estadio del equipo que haya terminado mejor en su zona, mientras que la final se disputará en cancha neutral.

El actual campeón del fútbol argentino es Estudiantes de La Plata, que le ganó la final del Torneo Clausura a Racing en un dramático partido que se definió en los penales.

Los detalles en el formato del Torneo Apertura Habrán dos zonas de 15 equipos cada una.

Cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona y también jugará un encuentro interzonal y otro frente a su clásico.

Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final.

Los octavos, cuartos y semifinales son a eliminación directa en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular.

La final será en cancha neutral.