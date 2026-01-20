Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial + Seguir en









El Presidente arribó a Suiza acompañado por parte clave de su gabinete para desplegar una agenda centrada en inversiones, reformas y posicionamiento internacional de la Argentina.

El presidente, Javier Milei, viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Presidencia

El presidente Javier Milei llegó a la ciudad de Davos, en Suiza, para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial, uno de los principales encuentros globales que reúne a líderes políticos, empresarios y referentes del sistema financiero internacional.

La presencia de Milei en Davos se inscribe en la estrategia oficial de reforzar la inserción internacional de la Argentina y presentar ante inversores y líderes globales el rumbo económico de la gestión, basado en el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura al mercado.

davos foro economico Davos, escenario de una nueva edición del Foro Económico Mundial. Depositphotos Durante su estadía, el Presidente participará de distintas actividades oficiales del Foro, que incluyen reuniones con CEOs de bancos globales, encuentros con autoridades y referentes internacionales, y su intervención en paneles y sesiones plenarias del evento.

Desde el Gobierno destacan que el viaje apunta a consolidar respaldo externo al programa de reformas y a mejorar la percepción de la Argentina en los mercados internacionales, en un contexto en el que la administración libertaria busca atraer inversiones de largo plazo.

Javier Milei y Donald Trump coinciden en Davos durante la firma del Consejo de Paz El presidente Javier Milei participará este jueves de la ceremonia de firma del Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump, en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en la ciudad suiza de Davos. El evento forma parte de las actividades oficiales de la cumbre y reunirá a líderes y representantes de distintos países con el objetivo de promover instancias de cooperación internacional. TRUMP MILEI 3 Presidencia Desde la Casa Rosada confirmaron la presencia de Milei en la ceremonia a través de una actualización de su agenda oficial, aunque aclararon que no está prevista una reunión bilateral con Trump durante el Foro. Ambos figuran en la programación con exposiciones y actividades distintas, pero coincidirán en el mismo ámbito institucional, lo que abre la posibilidad de compartir escenario en ese contexto. En el Gobierno interpretan la participación de la Argentina en esta instancia como un paso relevante en la proyección internacional de la gestión, en línea con la estrategia de fortalecer vínculos con aliados estratégicos y posicionar al país en los principales espacios de discusión global.