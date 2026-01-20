En el oficialismo confían que la reforma laboral "saldrá con amplio consenso" en el Senado + Seguir en









Desde el oficialismo aseguran que el proyecto de modernización del régimen de trabajo tiene respaldo parlamentario y acuerdos previos con gobernadores, y que la discusión en el Congreso avanzará de manera ordenada.

El Congreso debatirá en extraordinarias la reforma laboral. Mariano Fuchila

El senador nacional Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza y miembro de la comisión de Trabajo, aseguró que el proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno argentino “va a salir con un gran consenso”, subrayando que la mayoría del texto ya contaba con aval político antes incluso de la sanción del Presupuesto 2026.

En declaraciones a medios periodísticos, Godoy remarcó que la modernización laboral será uno de los temas centrales del debate legislativo en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso, y que ahora que está aprobado el presupuesto 2026 se avanza sobre los detalles de la iniciativa.

El legislador también vinculó la reforma con objetivos macroeconómicos más amplios: destacó que sostener un déficit fiscal controlado es clave para reducir la inflación, y que parte de la reforma apunta a ofrecer incentivos fiscales que contribuyan a ese fin.

empleo industria reforma laboral trabajo actividad El Gobierno, optimista con la aprobación de la reforma laboral. Depositphotos El oficialismo anticipa acuerdos políticos para avanzar con el proyecto en el Congreso Godoy destacó además que, aunque el trabajo informal sigue creciendo, la modernización prevista pretende ofrecer un marco que estimule la formalidad y evite que futuros jubilados lleguen a la vejez con historiales de aportes escasos o nulos.

Sobre la relación con los sindicatos, aseguró que hubo oportunidades de diálogo y que se llegó al entendimiento de que los cambios propuestos “pertenecen a todos”, enfatizando que la reforma está pensada para el futuro del mercado laboral y no para afectar a quienes ya están registrados.

La postura de Godoy refleja la expectativa oficial de transitar el debate con la menor fricción posible, respaldada por gestiones con gobernadores de distintas provincias y respaldos sectoriales que el Gobierno afirma haber logrado en las semanas previas al tratamiento legislativo. reforma laboral.jpg El Gobierno se encamina a aprobar la reforma laboral. Desde el oficialismo se busca posicionar la reforma como una herramienta clave para dinamizar el empleo y adaptar la normativa vigente a un entorno económico cambiante, en lugar de un mero ajuste de condiciones laborales tradicionales. Las sesiones extraordinarias, que el Ejecutivo convocó entre el 2 y el 27 de febrero, estarán dedicadas a estas y otras grandes iniciativas que el Gobierno considera prioritarias, como la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, junto con otras reformas estructurales. Pese a estas señales de consenso, el proyecto enfrenta resistencia de sectores sindicales y de la oposición, que atribuyen diversas objeciones al contenido y alcance de la modernización propuesta, un factor que podría matizar la dinámica de consenso parlamentario que proyecta el oficialismo.