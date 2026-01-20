Javier Milei y Donald Trump coinciden en Davos durante la firma del Consejo de Paz

El Presidente participará de la ceremonia en el marco del Foro Económico Mundial, en donde ambos mandatarios brindarán su discurso ante empresarios y referente de negocios.

El presidente Javier Milei participará este jueves de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz , el organismo que impulsa su par por Estados Unidos , Donald Trump . Se trata de una de las actividades oficiales del Foro Económico Mundial que se desarrolla en la ciudad suiza de Davos. El acto, que se llevará adelante como parte de la agenda oficial de la cumbre, reunirá a líderes y representantes de distintos países en un espacio destinado a avanzar en iniciativas internacionales de cooperación.

La Casa Rosada aseguró que Milei estará presente en ese evento en una actualización de su agenda oficial, aunque no se prevé un encuentro bilateral formal con Trump durante la cumbre . Ambos líderes figuran en la programación del Foro, con exposiciones y actividades separadas en el mismo auditorio, lo que genera la expectativa de compartir escena por lo menos en ese marco institucional.

La inclusión de la Argentina en la ceremonia es interpretada por el Gobierno como un hito en la proyección internacional de la gestión, dentro de una estrategia orientada a consolidar vínculos con aliados estratégicos y reforzar la imagen del país en el tablero global.

En su agenda en Davos, Milei también mantendrá reuniones con inversores, banqueros y representantes de instituciones internacionales, y disertará ante líderes políticos y económicos sobre el rumbo de las políticas económicas argentinas.

El presidente Javier Milei inició el lunes por la noche su viaje oficial a Europa para participar del Foro Económico Mundial . A las 21 horas de Argentina , partió el vuelo especial rumbo a la ciudad de Zúrich. Desde allí, el mandatario se trasladará por tierra hasta Davos, donde está previsto que arribe a las 15:30 hora local del día siguiente.

El martes 20 de enero, la agenda comenzará con un encuentro de carácter privado. A las 21 horas de Suiza (17 horas de la Argentina, horario a confirmar), Milei mantendrá una reunión con Maurice Ostro, empresario vinculado a los círculos económicos y políticos internacionales que suelen participar del foro. Será la única actividad formal prevista para esa jornada.

JAVIER MILEI AVION.jpg

El miércoles 21 de enero concentrará el núcleo político y económico del viaje. A las 10:05 de Suiza (6:05 de la Argentina), el Presidente realizará un breve saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. Diez minutos más tarde, a las 10:15 (6:15 en la Argentina), participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, una instancia cerrada en la que expondrá la estrategia económica del país ante inversores y referentes internacionales.

Luego, a las 11:30 hora suiza (7:30 argentina), Milei mantendrá un encuentro con CEOs de bancos globales, una de las reuniones más relevantes del cronograma, orientada a presentar el rumbo económico del Gobierno y captar interés financiero. Por la tarde, a las 15:30 (11:30 en la Argentina), saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y a las 15:45 (11:45) realizará su intervención en el plenario del foro, el momento de mayor visibilidad internacional del viaje.

La agenda continuará el jueves 22 de enero con un fuerte componente mediático. A las 11:05 de Suiza (7:05 de la Argentina), el Presidente brindará una entrevista a la agencia Bloomberg. A continuación, mantendrá un encuentro periodístico con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes, uno de los diálogos más esperados por el impacto global de ese medio.

Ese mismo jueves, a las 18 horas de Suiza (14 horas de la Argentina), partirá el vuelo especial de regreso al país. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana.