Mauricio Macri volvió a cruzar a Javier Milei por Ficha Limpia: "Se dejó llevar a un sueño de poder"

Además, el líder del PRO se refirió a cómo impactó este escándalo en las negociaciones que mantienen ambos sectores por un acuerdo electoral de cara a los comicios de la provincia de Buenos Aires. "Esto ha complejizado aún más el intento (de acuerdo), que por ahora es solo un intento, porque no se ha avanzado en absolutamente nada" , sentenció.

El expresidente se refirió a lo ocurrido con Ficha Limpia y volvió a apuntar contra Milei tras las explicaciones que dio el Gobierno en referencia al rechazo del proyecto. "Siento tristeza, frustración. No entiendo qué está pasando por la cabeza de Milei. Al principio, cuando hablaba conmigo, era un hombre que tenía un sueño de país. Ahora tiene un sueño de poder”.

En ese sentido, Macri responsabilizó al oficialismo de no conocer que iba a pasar con los senadores por Misiones - Carlos Arce y Sonia Rojas Decut - y se mostró incrédulo ante las críticas de La Libertad Avanza para con su espacio político. "Los agravios en todo caso, si los traicionaron los misioneros, tendría que haber sido contra Rovira y los misioneros. No hay nada coherente en todo esto", analizó.

“Yo nunca me he sentido opositor a este gobierno porque las ideas eran mis ideas económicas. El bloque hizo lo que nunca en la política argentina se ha hecho, no siendo gobierno, por un gobierno. El PRO puso el hombro en todo”, destacó el líder del PRO, en declaraciones a radio Mitre.

Sin embargo, Macri - que estaba acompañado por la candidata porteña e ideadora del proyecto de Ficha Limpia, Silvia Lospennato - aseguró que el Presidente mintió sobre lo ocurrido en el recinto y apuntó contra su entorno: “A mí lo que me preocupa es que nadie lo cuida al Presidente, porque él no tiene acceso a toda esa información por el modo de manejarse. Yo lo veo, él no está en el día a día ni de la gestión ni del partido político".

Para el expresidente, este nuevo episodio de confrontación entre LLA y el PRO aleja las posibilidades de concretar un acuerdo electoral para competir juntos en las elecciones legislativas de provincia de Buenos Aires, al que además describió como "solo un intento" por el momento ya que "no se logró avanzar en absolutamente nada".

Qué dijo Silvia Lospennato

La candidata a legisladora porteña del PRO, manifestó su disconformidad con el rechazo del Senado al proyecto de Ficha Limpia:" "Me provocó una decepción tan grande, esa sensación de frustración que supongo le pasó a los millones de personas que esperábamos tener ley de Ficha Limpia esa noche, que estábamos mirando la tele, la pantalla y creíamos que los senadores, como se habían comprometido, iban a votar la ley y que los corruptos iban a quedar afuera del Congreso y de los cargos públicos"

Asimismo, confesó que evaluó bajar su candidatura y dejar de lado la política. También relató cómo fue su comunicación con Mauricio Macri luego de la noticia: “Hablamos un rato y le dije que me iba a acostar a dormir y que mañana a la mañana veía. Pero había perdido la esperanza. Eso era lo principal. Me sentía como burlada porque creíamos que la ley salía” .

“Nos habían dicho que si los votos estaban. Y de repente dos senadores inexplicablemente votaron en contra y le garantizaron la impunidad", amplió Lospennato en referencia a la ley impulsada por ella que no pudo ser.

"No solamente los corruptos del pasado. La ley de ficha limpia le garantiza la impunidad a los corruptos del futuro", expresó la diputada durante una entrevista brindad a radio Mitre, acompañada por Mauricio Macri.

"Nos habían dicho que si los votos estaban. Y, de repente dos senadores, inexplicablemente, votaron en contra y le garantizaron la impunidad. A Cristina y a todo el kirchnerismo, y a todos los corruptos para adelante también", remató.