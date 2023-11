Juan Grabois apuntó contra Milei: "El peor de los traidores, el que traiciona sus propias convicciones"

En un video que publicó en su cuenta de TikTok , el dirigente social cuestionó el discurso del liberal y señaló: " ¿Te mandaron al banco y lo sacaron al gato Mauricio para que juegue por vos? ", preguntó con ironía y continuó: " No te dejan ir a los canales y encima te dejaron en tu casa como ese salame de la computadora que decías el otro día, repitiendo letra por letra el spot de Patricia Bullrich , que vos sabés que es mentira, sabés que yo no robo ", dijo en referencia al video original en el que Milei lo acusó de robar: "Siguen los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo, sin (Juan) Grabois robando en el medio", había asegurado el libertario.

"Mirá viejo, yo sabía que estabas medio chapa, tus ideas siempre me parecieron horribles, pero casta no me dabas. Ahora, hasta a mí me engañaste, me imagino la decepción de todos los pibes que creyeron que de verdad ibas a enterrar a la casta. Te engañaste a vos mismo, engañaste a los demás, será por eso que el león ya no ruge como antes", agregó.