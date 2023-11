Juan Napoli en C5N: "Humillé a mi mujer y voy a pagar lo que sea por eso"

El principal asesor económico de Javier Milei , Juan Nápoli se defendió de la acusación de la abogada Laura Vázquez. Sobre ella, con quien tuvo una relación extramatrimonial, apuntó: "La extorsión no es de ella, sino de quien se metió con mi familia".

"Si tengo un problema marital, lo resuelvo en mi casa. Voy a pagar por haber humillado a mi mujer y a mis hijos. La extorsión no es de ella, sino de quien se metió con mi familia" , insistió.

Además, Nápoli se violentó con la periodista Sofía Caram que lo cuestionó por su compromiso ético y político. Trató a la panelista de "señora de amarillo", y le aclaró: "Invierto en la Argentina, pudiendo tener el dinero afuera del país. No sé si vos podés decir lo mismo".

"Me acusan de narco y de lavado de dinero y tengo 38 años como agente de bolsa y 7 como presidente del Banco de Valores y no tengo ninguna sanción", sobre su trayectoria profesional.

El acusado de extorsión por Laura Vázquez y que a su vez denunció un chantaje en su contra destacó: "Ya no teníamos una relación con ella, y ella se presentó y la hice entrar a una fiscalía. Me llamó ochenta mil veces para conocer gente... Soy muy generoso y no soy ningún violento".