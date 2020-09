Frenético raid de Bruglia-Bertuzzi tras decreto y revés en Casación

A las 15, Bruglia y Bertuzzi corrieron a la Corte a interponer un nuevo escrito. El más duro de todos los que antecedieron. Dirigida al presidente Carlos Rosenkrantz y (curiosamente) con fecha del domingo que viene, hicieron referencia a los decretos del Ejecutivo que invalidaron sus traslados. Lo tildó de “acto ilegal y de suma gravedad institucional” que deberá ser analizado en todos los actos previos desde el punto de vista judicial. Como si no lo supieran en el cuarto piso, donde el tema se habló largamente en las últimas semanas, recordaron que ambos judicializaron todo el proceso de revisión de sus traslados. Y que hay antecedentes doctrinarios para que “los decretos no puedan ser ejecutados de forma inmediata”. Mientras tanto, Ledesma juntó en las pantallitas a Eduardo Riggi, Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Guillermo Yacobucci, en tanto presidentes de cada sala de Casación.

Bruglia y Bertuzzi en su escrito, solicitaron “lineamientos” a la Corte en cuanto tribunal de superintendencia de la Cámara Federal. Casación es superior a los Tribunales Orales Federales, pero no tiene injerencia en la Cámara. Sin embargo, con sus traslados revocados, los tres son jueces de TOF. La idea era trabar cualquier intervención irreversible de Casación. Le preguntaban a la Corte qué debían hacer y dónde debían ser jueces mientras tanto, dado que solo se iban a allanar a lo que se resuelva en tribunales, más allá de lo que decidió la política. Así, las opciones que planteaban los colocaban en una situación delicada, por lo que sometieron a consideración de los ministros que se les otorgue licencia mientras tanto. Era la señal de que no iban a volver a sus tribunales originales mientras durase la batalla final. Recordaron un detalle no menor: en sus anteriores cargos hay concursos avanzados para cubrir las vacantes que ellos dejaron. La licencia extraordinaria fue sugerida en el último párrafo a la espera de que la Corte les ordene en que sillón sentarse mientras tanto.

Menos de una hora después, Casación en un friccionado acuerdo decidió por tres votos a dos ordenar que cesen las subrogancias tanto de La Plata, como del TOF 4 como del TOF de San Martín, haciéndoles espacio a los tres jueces para regresar a sus puestos anteriores. Ledesma, Figueroa y Borinsky votaron a favor.

Para las licencias, hacen falta tres firmas en la Corte. El tema no fue ni siquiera considerado en el día de ayer.