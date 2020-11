"Notables": full pack de reformas judiciales

Exactamente en los términos que había adelantado Ámbito en su edición del martes, el Consejo Consultivo de juristas elevó ayer su informe al presidente Alberto Fernández. Sin estridencias y también sin acto formal, el documento de más de 700 carillas fue acompañado por un resumen ejecutivo de 64 páginas con los resultados del debate de estos 90 días de reuniones virtuales. En lo general, no se planteó ampliar la integración de la Corte Suprema ante la resistencia de la mayoría de los consejeros para avanzar en ese sentido. Pero sí se analizó modificar su funcionamiento y la cantidad de casos que recibe anualmente mediante la creación de un tribunal intermedio que podría ser de sentencias arbitrarias, un formato de supremo tribunal federal o de Casación para la Justicia federal no penal. Para cada uno de los ejes, se detalló la metodología aplicada y se compilaron los “dictámenes” entre los consejeros, y quienes decidieron no opinar sobre un tópico.