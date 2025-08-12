Karina Milei designó al nuevo médico presidencial







Se trata del doctor Cristian Luis Martelletti quien oficiará como director de la Unidad Médica Presidencia. El mismo reemplazará a Manuel Emilio Estigarribia como director de la Unidad Médica Presidencial.

Karina Milei designó al nuevo encargado de la salud del Presidente.

El presidente Javier Milei contará con un nuevo médico personal, según lo oficializó el Gobierno este martes en el Boletín Oficial. Según establece el Decreto 573/2025 - firmado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei- Cristian Luis Martelletti será el nuevo director de la Unidad Médica Presidencial.

Martelletti tendrá rango y jerarquía de subsecretario, bajo la órbita de la Secretaría General. El médico llega para reemplazar a Manuel Emilio Estigarribia, anterior titular del equipo médico del Presidente.

Quién es Cristian Martelleti, el nuevo médico de Javier Milei. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Martelletti integra la Unidad Médica Presidencial desde 2013, cuando llegó bajo la gestión de Cristina Kirchner. Es médico cirujano, especialista en cirugía general y con subespecialización en cabeza y cuello.

Martelletti integra la Unidad Médica Presidencial desde 2013. Boletín Oficial. Actualmente, ejerce como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Alberto Edgardo Balestrini" de Ciudad Evita, puesto para el que fue designado a través de la Resolución 2806/2021 de la provincia de Buenos Aires. También lidera el área quirúrgica del Hospital Posadas y posee amplia trayectoria en el sistema público de salud.

Además, coordina la red de cirugía e provincia de Bun laenos Aires y en Chaco, y es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).

Más cambios Más allá de la designación del nuevo médico, Karina Milei también nombró a Luis María Blanco como subsecretario de Promoción Cultural y Artística, bajo la Secretaría de Cultura que encabeza Leonardo Cifelli, uno de los principales colaboradores de la hermana del Presidente. Blanco llega para reemplazar a Federico Brunetti, quien presentó su renuncia, y hasta ahora se desempeñaba como director de Coordinación del Consejo Federal de Cultura en el Ministerio de Capital Humano, cartera conducida por Sandra Pettovello.