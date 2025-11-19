ANDIS: echaron a una empleada de Laboratorios Roche investigada en el causa de las coimas

Luciana Ferrari, fue destituida de su cargo en el Laboratorio Roche, luego de conocerse los presuntos vínculos que mantenía con Daniel Garbellini, también imputado en la causa Andis.

Laboratorios Roche despidió a Luciana Ferrari, una de las ejecutivas investigadas por la Justicia, debido a presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ferrari es una neuróloga tucumana, y trabajaba en la empresa como Responsable de Acceso, hasta su despido este miércoles.

La acusada deberá declarar en la causa, ya que el fiscal Franco Picardi, señaló a Ferrari como partícipe del sistema de irregularidades en la adjudicación de licitaciones.

Según lo establecido por Picardi, la neuróloga sería una de las conexiones entre las droguerías y Daniel Garbellin i, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS y uno de los funcionarios desplazados e imputados en la causa.

El segundo en la exestructura de ANDIS habría facilitado un usuario y una clave para ingresar al sistema de contrataciones y revisar las adjudicaciones del organismo . La particularidad es que ese acceso figura registrado a nombre de otro empleado de la ANDIS, Walter Martínez.

“¿Con este usuario puedo hacer todo? -le dice Ferrari en uno de los chats a Garbellini el 13 de agosto de 2024, apenas recibió la clave-. " Me voy a poner a auditar a lo loco “. Según el dictamen, Ferrari “ gestionaba y agrupaba tickets en el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad, para luego llamar a compulsas en forma simultánea desde Roche y por intermedio de Pablo Atchabain [uno de los lobbistas imputados], y a cambio de ayudas que él había pedido para ella a Garbellini”.

Ferrari, Atchabain y Palotti: los nombres que empiezan a quedar expuestos tras el fin del secreto de sumario

En uno de los mensajes que Adolfo Atchabain le envió por WhatsApp a Matías Palotti, funcionario de la ANDIS y mano derecha de Garbellini, el lobbista resumió el rol que, según la investigación, cumplía Ferrari dentro del esquema: “Ella tiene que aportar de afuera. Y si te parece le damos una ayuda también para su compromiso”. La frase no solo marca la cercanía entre ambos, sino que exhibe cómo la neuróloga habría operado desde el ámbito privado para hacer contrataciones en el Estado.

Ferrari mantenía un diálogo casi cotidiano con Garbellini, según el contenido de los teléfonos incautados.

Ese distanciamiento de la compañía quedó reflejado también en los mensajes de la propia Ferrari. En un chat del 24 de diciembre de 2024, la ejecutiva le envió un saludo navideño a Garbellini y EXPLICÓ “La foto de WhatsApp de que estoy de vacaciones es solo por Roche, para que no me jodan. Pero para ustedes estoy para lo que necesiten”. Para los investigadores, ese mensaje expone la doble dinámica en la que operaba Ferrari: una presencia activa en las gestiones con la ANDIS, pero sin que su empleador estuviera al tanto.

La conexión entre Ferrari y Atchabain tampoco era nueva. Ambos se conocían de su paso previo por Roche, donde Atchabain trabajó entre 2021 y 2023, y también de sus años en la función pública. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Ferrari ocupó el cargo de directora de Prestaciones Médicas de la ANDIS, una posición que hoy, según sospechan en la causa, habría servido como antecedente para reconstruir vínculos internos y facilitar el entramado que ahora investiga la Justicia.