Javier Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa







El mandatario argentino será el anfitrión de una bilateral que se concretará el próximo jueves 21 de agosto.

Javier Milei recibirá a su par de Ecuador, Daniel Noboa.

El presidente Javier Milei recibirá a su par de Ecuador, Daniel Noboa. La bilateral se concretará en Casa Rosada el próximo jueves 21 de agosto. Se trata del tercer encuentro entre los aliados regionales, y de la segunda visita del ecuatoriano a la Argentina.

Ambos mandatarios se cruzaron el pasado 20 de enero en la asunción del norteamericano Donald Trump, quien los invitó junto al salvadoreño Nayib Bukele en calidad de únicos presidentes latinoamericanos.

Javier Milei ya había recibido a Noboa en el marco de su asunción presidencial en diciembre de 2023 quien estuvo presente en la ceremonia adentro del Congreso y afuera, donde Milei salió a hablar ante los seguidores.

Milei y Noboa.jpg Javier Milei junto a su par ecuatoriano, Daniel Noboa. El día que Daniel Noboa criticó duramente a Javier Milei Pese a la sintonía entre ambos gobiernos, en junio del año pasado Noboa criticó la imagen de su par Javier Milei y aseguró que "no ha logrado nada desde que asumió la presidencia". En ese entonces, también dirigió críticas a los presidentes de El Salvador y Colombia, Nayib Bukele y Gustavo Petro.

Durante una entrevista, Noboa fue consultado por su opinión sobre otros gobiernos de la región latinoamericana. En su respuesta, fue contundente respecto a la mirada negativa que tiene sobre la nueva gestión del gobierno argentino. A su vez buscó diferenciarse del presidente salvadoreño, con quien suele ser comparado por las políticas de seguridad que aplican.

“No sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la Presidencia", dijo Noboa sobre el presidente argentino en declaraciones al medio estadounidense The New Yorker. Y añadió: "Parece lleno de sí mismo, lo que es muy argentino, por cierto". El mandatario ecuatoriano también fue contundente con su opinión respecto a Bukele, a quien considera una persona arrogante que "solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia".