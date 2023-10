Katopodis se cruzó con Fantino por el "paro activo": "Lo grave es que se pare la obra pública"

Sin embargo, el periodista no coincidió con la postura del funcionario y apuntó: " No podes cortar una obra, Gabriel, y menos con la mía ”, criticó. El ministro respondió y expresó su postura: "No estoy de acuerdo, puedo ir a conversar y escuchar, en el marco de una gran preocupación que hay en el sector de lo que va a pasar con los trabajadores”.

No nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando hay un candidato que plantea terminar con la obra pública, que no se construyan universidades y escuelas y que reivindica a la dictadura más sangrienta.



Bajo la excusa de atacar a la política, a los que va a joder es a los… pic.twitter.com/FcphFtxd6W — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 5, 2023

Ante esa afirmación, el ministro le contestó: "No ¿porqué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase. Voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra, o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José León Suarez, y voy a poner todo mi empeño para que no pase". "No veo ninguna gravedad, lo grave es que se pare toda la obra pública en la Argentina", sostuvo.

En ese sentido enfatizó: "Que no pase que un candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina, que no pase que pueda plantear la obra pública y yo me quede con los brazos cruzados. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Que un tipo diga que no va a construir escuelas, yo no me voy a quedar con lo brazos cruzados".

"Dice que quiere joder a la política y a los únicos que va a joder es a los laburantes y a los que menos tienen", cerró Katopodis en su postura en contra del candidato presidencial libertario que apunta a reducir al mínimo el accionar del Estado.

Katopodis aseguró que Massa es "el único que explica cómo solucionar los problemas de la Argentina"

De cara a las elecciones del domingo 22, Katopodis aseguró que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, es "el único que explica cómo solucionar los problemas de la Argentina". Consideró que el ministro de Economía va a entrar a una segunda vuelta y afirmó que, en las últimas semanas "empieza a haber una discusión y dialogo hacia quién va a gobernar".

"Ya no es el humor social sino quien va a resolver los problemas. En ese recorrido Sergio tiene más cartas y lo veo bien plantado para ese foco", agregó.

Luego estimó que "Milei se va a quedar con una parte de lo que tiene Patricia Bullrich entre otras cosas por el voto útil" y que, entonces, "definitivamente va a haber dos representaciones".