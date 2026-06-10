Patricia Bullrich cruzó a Mauricio Macri y enfría candidatura: "No es así, es su opinión"

La jefa de los senadores de La Libertad Avanza le respondió al expresidente. Tensa calma de cara a la reunión de mesa política de este jueves.

Mauricio Macri le tira nafta a la incendiaria interna de La Libertad Avanza . El martes por la noche, a la salida del evento anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el expresidente aseguró que Patricia Bullrich "está lanzada" como candidata aunque no especificó para qué cargo ni dentro de qué fuerza política.

"No es así, es su opinión" , fue la respuesta de Bullrich ante la consulta de Ámbito sobre las declaraciones de Macri sobre su eventual lanzamiento como candidata. "Pregúntenle a él por qué salió a decir eso", agregaron desde el entorno de la ex ministra de Seguridad sobre los motivos de Macri para salir a instalarla para las elecciones 2027.

La irrupción de Macri en la interna de La Libertad Avanza no es inocente . En el peor momento del vínculo entre Karina Milei y Bullrich, el titular del PRO posicionó a la senadora, por ahora libertaria, como candidata para el próximo año sin aclarar si considera que competirá por la Ciudad de Buenos Aires o directamente por la Presidencia de la Nación. Una declaración que le agrega tensión a la previa de la reunión de mesa política de LLA prevista para este jueves donde la hermana del Presidente y Bullrich volverán a verse las caras.

Bullrich venia de patear un video en redes sociales con el tema musical de Tita Merello "Se dice de mí" donde se muestra e dialogo con distintos referentes del peronismo en el Senado y donde se exhibe su figura frente a un laberinto con tres salidas: la Presidencia de la Nación, la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la vicepresidencia.

Esta semana, la jefa de bloque de LLA dejó plantada a Nadia Márquez, el brazo político de Karina Milei en el recinto del Senado, tras bajarse de la invitación a visitar Neuquén prevista para este martes. La suspensión de la actividad llega después de la desobediencia de Bullrich frente a Javier Milei y su hermana al negarse a rechazar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, vetada por la Casa Rosada por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Cruce en La Libertad Avanza

Bullrich y Márquez protagonizaron un áspero cruce dentro del bloque cuando se anunció la desobediencia de la jefa de bancada por el pliego de Michelli. Es que la rebelión de la senadora nacional por la Ciudad contagió a otros integrantes de La Libertad Avanza como el formoseño Francisco Paoltroni quien directamente terminó votando a favor del pliego que la Casa Rosada había ordenado voltear.

Anoche Macri intentó negar cualquier tipo de contacto con Bullrich pero desde su entorno admiten que se reactivó el chat entre ambos. Los movimientos tácticos de Bullrich son parte de una estrategia de cara al 2027. Diferenciarse de Karina dentro de La Libertad Avanza pero sin romper el vinculo con el Presidente.

El primer paso fue desempolvar una estrategia de comunicación propia, personal y diferenciada del Gobierno nacional, destacando sus logros en el Senado. Luego, desmarcándose abiertamente de Manuel Adorni a quien le exigió públicamente la presentación urgente de su declaración jurada. Se trata de uno de los protegidos de Karina pero también del Presidente.

Los escenarios de Patricia Bullrich

Al menos dos de los tres escenarios políticos que Bullrich tiene disponibles para 2027 dependen inexorablemente de una negociación con el PRO de Mauricio Macri. Tanto la carrera para la jefatura de gobierno porteña como una eventual candidatura presidencial. Si Bullrich aspira a que prospere su proyecto de candidata a jefa de Gobierno porteña está obligada a abrir una canal de comunicación con el ex presidente para llegar a un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. Dividir el voto porteño frente al peronismo no es negocio para el macrismo pero tampoco para los libertarios.

En esas tratativas, Macri pone sobre la mesa su propia candidatura a presidente, que no solo genera alarma en la Casa Rosada al poner en peligro el proyecto de reelección de Milei sino que también obtura cualquier aventura de Bullrich ara intentar llegar a la Casa Rosada. El jefe del PRO estaría dispuesto a declinar sus aspiraciones presidenciales, reforzadas por la gira nacional que lo llevó a reunirse con varios gobernadores aliados de LLA en distintas provincias, siempre y cuando Karina Milei no le implante a Jorge Macri un candidato propio para disputarle la Ciudad de Buenos Aires.