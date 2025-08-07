Tucumán: PJ revive sociedad Jaldo-Manzur, UCR con candidato y LLA suma apoyo del PRO

Al filo que expire el plazo para la presentación formal de las alianzas electorales para las elecciones legislativas de octubre, el escenario en Tucumán ya tiene definidas las fuerzas que competirán en las urnas para la renovación de cuatro bancas en la Cámara de Diputados. El peronismo irá con una lista unificada, la Libertad Avanza sumó al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) aglutinó a sus principales corrientes y Fuerza Republicana jugará en soledad.

Las presentaciones formales de todas las fuerzas no se concretaban todavía en la Justicia Electoral Federal y mientras en algunas se trabaja contrarreloj para hacerlo antes de la medianoche, otras tenían previsto culminar el proceso antes de las 9, de este miércoles 8, cuando finalizará el plazo, de acuerdo a consultas realizadas por Ámbito durante la agitada jornada que comenzó a definir el tablero electoral.

El primer encuentro público, desde diciembre de 2023, entre el gobernador Osvaldo Jaldo y su predecesor, el senador nacional Juan Manzur, del pasado 9 de julio, fue el puntapié con que el que ambos comenzaron a concretar la unidad del peronismo tucumano, quebrado por la posición dialoguista que mantuvo el mandatario tucumano con la Casa Rosada desde la asunción del presidente Javier Milei . Manzur, por el contrario, se enroló en el peronismo crítico, cuya referencia visible en Tucumán está encarnada en el legislador provincial, de Tafí Viejo, Javier Noguera , y en el diputado nacional Pablo Yedlin .

Desde entonces, los encuentros entre Jaldo y Manzur continuaron y en la superficie se vieron las resultados. Jaldo endureció su discurso en contra de Balcarce 50, sostenido en la motosierra que vació a las provincias de recursos para obras públicas, educación, salud y asistencia social, entre otros ámbitos, cuyas consecuencias ya se hacen sentir; mientras el antimileísmo peronista redujo a cero las críticas a la Casa de Gobierno tucumana. Desde ambos espacios reconocieron que el principal objetivo de la trabajosa unidad persigue derrotar a LLA en octubre y consolidar el peronismo hacia 2027.

Así, en las últimas horas se acordó que el frente Tucumán Primero será la carpa que va a contener a todas la corrientes del peronismo y afines , incluso a quienes presentaron hace tres semanas la versión local del Frente Fuerza Patria, como ser el Frente Grande, el massista Frente Renovador, Parte -de la senadora nacional Sandra Mendoza - y Tucumán Innovador, de José Orellana , exintendente de Famaillá. El Frente Tucumán Primero ya contenía a los partidos Somos Uno, Acuerdo Federal, Tucumán Avanza, Fuerza Sindical, Partido Solidario, Kolina y Tercera Posición, además de las adhesiones de Libres del Sur y del Partido por la Justicia Social, del exintendente de la capital Germán Alfaro . De este modo, este espacio se convirtió en la fuerza con más partidos y territorialidad. Se anticipó que el armado de la lista reflejará el acuerdo y los principales nombres para encabezarla serían Gladys Medina , actual diputada y cercana a Jaldo, y Noguera, crítico del mileismo.

Con una amplia participación, el Congreso del Partido Justicialista provincial definió el rumbo de cara a los próximos desafíos electorales, ratificando las alianzas del Frente Tucumán Primero para seguir construyendo un modelo que prioriza el trabajo, la producción…

Leones puros

La Libertad Avanza jugará en Tucumán y se aprestaba a presentar la documentación en la Justicia Electoral, con la presencia en la provincia del vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, que monitorea todo el proceso. No es un dato menor, pues no solo es el presidente local de LLA, sino que suena cada vez más fuerte su nombre para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales. La duda es qué hará LLA con la decisión del PRO tucumano que comunicó que apoyará a los libertarios en octubre. Su interventor, el diputado Alejandro Finocchiaro, acompañó un comunicado, junto a las firmas de dirigentes locales, que dice: "Nosotros, dirigentes del PRO Tucumán, en pleno acuerdo con la intervención designada por el PRO Nacional, hemos decidido acompañar el proceso de cambio que el gobierno nacional está llevando adelante en todo el país. Y lo hacemos integrando el frente La Libertad Avanza en nuestra provincia".

Eficiencia como premisa

Motosierra para la casta parasitaria

Tucumán volverá a ser una provincia poderosa y libre.

VIVA LA LIBERTAD, CARAJO

Motosierra para la casta parasitaria



Tucumán volverá a ser una provincia poderosa y libre.



VIVA LA LIBERTAD, CARAJO pic.twitter.com/rbypqpZoVt — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) August 2, 2025

Sánchez, prenda de unidad

Por el lado de la UCR, atravesada por profundas diferencias, las principales corrientes acordaron primero la prenda de unidad que es el diputado nacional Roberto Sánchez, de buena imagen en la provincia y va por la reelección. Definido eso, el legislador provincial y exdiputado José Cano y un grupo cercano, tejió el frente Unidos por Tucumán, uno de los primeros en presentar la documentación. Esta fuerza cuenta con el apoyo de la legisladora provincial y exsenadora nacional Silvia Elías de Pérez y la legisladora Raquel Nievas, más los legisladores provinciales Claudio Viña, Alfredo Toscano y Walter Berarducci, del bloque Compromiso Tucumán. También acompañarán a Sánchez el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, y un número importante de concejales de varias ciudades, incluida la capital tucumana. Entre ellos, los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos, de San Miguel de Tucumán.

"Vamos a apoyar todo lo que sea para el bien de los tucumanos".

Presentamos el frente Unidos por Tucumán, integrado por la UCR, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, Nos Une el Cambio, Propuesta Ciudadana y Nueva Fuerza

Presentamos el frente Unidos por Tucumán, integrado por la UCR, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, Nos Une el Cambio, Propuesta Ciudadana y Nueva Fuerza pic.twitter.com/KB7yzEUW82 — Roberto Sanchez (@RSanchezOK) August 4, 2025

Como lo había anticipado este medio, Ricardo Bussi, legislador y presidente de Fuerza Republicana (FR), hasta el año pasado la columna vertebral con la que hizo pié en Tucumán el presidente Javier Milei, inscribió su fuerza, sin socios. Catalán lo desplazó del armado de LLA en la provincia y pese a las señales que dio para continuar como socio, el desplante libertario lo empujó a jugar en soledad y, por consultas de este medio, Bussi encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales.

Otra fuerza que anunció que jugará con sello propio, sin aliados, es el partido CREO -que responde a la Sociedad Rural de Tucumán- al que pertenece la diputada nacional Paula Omodeo, a quien se le vence el mandato en diciembre.